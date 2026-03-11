A seis años donde un virus tuvo el poder para cerrar el mundo

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de COVID-19, tras el brote inicial en Wuhan, China, a finales de 2019.

Hoy 21:05

El calendario marcaba el 11 de marzo de 2020. En Ginebra, Suiza, el ambiente era de máxima tensión. Tras semanas de ver cómo el COVID-19 se extendía silenciosamente por los continentes, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, compareció ante la prensa mundial para pronunciar la palabra que todos temían: Pandemia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aquella tarde, el mensaje fue contundente. La OMS no solo estaba alarmada por la velocidad del contagio, sino por algo más grave: la falta de respuesta en algunos sectores. "Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción", sentenció Ghebreyesus.

Una advertencia sobre el miedo y la complacencia

El jefe de la OMS fue claro al explicar que llamar al COVID-19 una "pandemia" no era un mero trámite administrativo, sino una señal de alerta máxima. Sin embargo, también advirtió sobre los peligros semánticos de la palabra.

Te recomendamos: Preocupación por nuevas variantes de Covid que duplican contagios y generan síntomas atípicos

"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios", explicó el Director General en aquel momento histórico.

Para ese entonces, las cifras que hoy parecen pequeñas comparadas con el total acumulado, ya eran aterradoras para la época: 118,000 casos en 114 países y un saldo de 4,291 personas fallecidas.

Un hito en la historia de la medicina

Lo que hacía único a este evento no era solo la enfermedad en sí, sino su naturaleza. El mundo se enfrentaba a la primera pandemia provocada por un coronavirus en la historia documentada.

A diferencia de otras crisis sanitarias del pasado, la OMS sostenía una tesis de esperanza pero de extrema responsabilidad: por primera vez, la humanidad se enfrentaba a una pandemia que, a pesar de su magnitud, tenía el potencial de ser controlada si los países actuaban al unísono.

Te recomendamos: El pastor que vendía milagros por TV: de cumplir condena por estafa a ofrecer una cura para el Covid-19

El camino hacia la emergencia global

La declaratoria del 11 de marzo no llegó de la nada. El camino de alerta había comenzado meses atrás:

30 de enero de 2020: La OMS ya había declarado el brote como una "emergencia de salud pública de preocupación internacional".

Febrero 2020: El virus comenzó a saturar los sistemas de salud en Europa, principalmente en Italia y España.

Marzo 2020: La caracterización de pandemia confirmó que el virus ya no respetaba fronteras ni continentes, afectando a grandes masas de población de manera simultánea.