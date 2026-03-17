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Hamburgo Compañía de Seguros S.A.

Hamburgo Compañía de Seguros celebra sus 30 años con un gran sorteo junto a Super Nataly

En el marco de su 30° aniversario, Hamburgo Compañía de Seguros lanzó una promoción especial junto a Super Nataly para premiar a la comunidad con importantes beneficios.

Hoy 08:00

La iniciativa consiste en el sorteo de 30 vouchers de compra por un valor de $200.000 cada uno, pensados para que los ganadores puedan abastecer su hogar con productos del supermercado.

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Para participar, los interesados deben cumplir con algunos requisitos simples a través de las redes sociales:

Dar “me gusta” a la publicación del sorteo.

Seguir las cuentas de Instagram @supernataly_ y @hamburgo.seguros.

Mencionar amigos en los comentarios de la publicación.

Completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://www.hamburgoseguros.com.ar/react/q/vclRnm2

Además, quienes compartan el post del sorteo en sus historias de Instagram y etiqueten a ambas cuentas tendrán doble chance de ganar.

El sorteo se realizará el lunes 30 de marzo y forma parte de las acciones con las que Hamburgo Compañía de Seguros celebra sus 30 años de trayectoria, junto al acompañamiento de Super Nataly.

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