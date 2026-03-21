En vivo: el Atlético de los argentinos visita al Real en un imperdible clásico de Madrid

El Merengue pelea el título y el Colchonero busca afianzarse en zona de Champions en un duelo de alto voltaje.

Hoy 16:22

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo desde las 17.00 por la fecha 29 de LaLiga, en el estadio Estadio Santiago Bernabéu.

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Ambos equipos llegan en alza tras clasificarse a los cuartos de final de la UEFA Champions League luego de superar a rivales de la Premier League.

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