Subalcaide del Penal de Pinto fue denunciado por retener a una colega tras intentar terminar la relación

La víctima acusó al uniformado por violencia psicológica. La Justicia activó el protocolo de género y el acusado fue puesto en disponibilidad preventiva.

Hoy 07:47

Un subalcaide del Servicio Penitenciario Nº 4 de Colonia Pinto fue denunciado por violencia psicológica por una colega con la que mantenía una relación sentimental. El hecho es investigado por la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, a cargo del Dr. Álvaro Yagüe.

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De acuerdo con fuentes judiciales, la denuncia fue realizada por una subayudante que se desempeña en el Penal de Mujeres Nº 2. La mujer relató que la relación, que llevaba más de un año, había llegado a su fin por diferencias personales.

Según consta en la presentación, el acusado —de apellido Tévez— la citó a su vivienda en La Banda para dialogar. En un primer momento conversaron en la vereda, pero luego él le pidió que ingresara al domicilio.

Siempre en función de la investigación, una vez dentro de la vivienda, la mujer intentó retirarse, pero el subalcaide la sujetó con fuerza para impedir que se fuera. En ese contexto, tomó un cuchillo y comenzó a manifestar que se quitaría la vida si ella abandonaba el lugar.

La denunciante aclaró que no sufrió agresiones físicas ni amenazas directas contra su integridad, pero indicó que las expresiones del acusado fueron constantes y le generaron temor. Ante esa situación, decidió permanecer en la vivienda durante la noche para evitar una posible tragedia.

Al día siguiente, la mujer comentó lo sucedido en su lugar de trabajo. La directora del penal, alcaide mayor Cáceres, tomó conocimiento del caso y le recomendó radicar la denuncia.

Tras la presentación en sede judicial, el fiscal Yagüe ordenó la activación del protocolo de género, dispuso la retención del arma reglamentaria del acusado y notificó a sus superiores sobre la situación.

Fuentes judiciales confirmaron que el subalcaide fue puesto en disponibilidad preventiva mientras avanza la investigación.