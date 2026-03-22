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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 MAR 2026 | 21º
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El tiempo para este domingo 22 de marzo en Santiago del Estero: cielo mayormente nublado y temperaturas otoñales

El pronóstico anticipa una jornada con nubosidad predominante, temperaturas agradables y vientos leves durante todo el día.

Hoy 00:53

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo en el que se hace sentir el otoño, con cielo mayormente nublado en Santiago del Estero y marcas térmicas que oscilarán entre los 17º de mínima y los 25º de máxima.

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De acuerdo con el informe oficial, la madrugada y la mañana se presentarán con abundante nubosidad y temperaturas que arrancarán en los 17º, generando un inicio de jornada fresco.

Hacia la tarde, el cielo continuará nublado, acompañado por vientos leves, lo que mantendrá un ambiente templado y estable. En tanto, por la noche, la temperatura descenderá hasta los 18º, cerrando un día sin grandes variaciones pero típicamente otoñal.

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