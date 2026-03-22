El tiempo para este domingo 22 de marzo en Santiago del Estero: cielo mayormente nublado y temperaturas otoñales

El pronóstico anticipa una jornada con nubosidad predominante, temperaturas agradables y vientos leves durante todo el día.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo en el que se hace sentir el otoño, con cielo mayormente nublado en Santiago del Estero y marcas térmicas que oscilarán entre los 17º de mínima y los 25º de máxima.
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De acuerdo con el informe oficial, la madrugada y la mañana se presentarán con abundante nubosidad y temperaturas que arrancarán en los 17º, generando un inicio de jornada fresco.
Hacia la tarde, el cielo continuará nublado, acompañado por vientos leves, lo que mantendrá un ambiente templado y estable. En tanto, por la noche, la temperatura descenderá hasta los 18º, cerrando un día sin grandes variaciones pero típicamente otoñal.