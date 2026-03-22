Tragedia en la Ruta 34: un hombre murió tras ser atropellado cuando iba a visitar a su pareja

Un hombre de 76 años murió durante la madrugada de este sábado tras ser atropellado por un camión en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 697, cerca de la ciudad de Forres, en el departamento Robles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima fue identificada como Dante Américo Díaz, quien se dirigía a visitar a su pareja cuando, por causas que se investigan, terminó sobre la calzada y fue embestido por un vehículo de gran porte.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30, cuando un camión Ford Cargo que circulaba de norte a sur impactó contra el peatón. Según declaró el conductor, un hombre de 50 años oriundo de Quimilí, el peatón apareció de manera repentina en el centro de la ruta.

El camionero indicó que intentó maniobrar para evitar el choque, pero no logró frenar a tiempo y lo embistió con la parte frontal del rodado.

Te recomendamos: Subalcaide del Penal de Pinto fue denunciado por retener a una colega tras intentar terminar la relación

Personal policial de la Comisaría 52, junto con peritos de Criminalística y paramédicos, trabajaron en el lugar y confirmaron el fallecimiento del hombre a raíz de las graves lesiones sufridas.

En el marco de la investigación, familiares de la víctima señalaron que el hombre había salido de su vivienda en el paraje Higuera Chacra durante la tarde con la intención de visitar a su novia.

Además, indicaron que padecía episodios de desorientación y dificultades para ubicarse en tiempo y espacio, lo que podría haber influido en las circunstancias del hecho.

El fiscal Hugo Herrera, a cargo de la causa, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial y dispuso la toma de testimonios para avanzar en la investigación.