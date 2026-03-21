Añatuya: volvió borracho, le destruyó la casa a piedrazos a su madre e intentó agredirla

El agresor, un joven de 29 años, terminó tras las rejas tras una violenta escena que conmocionó a los vecinos del barrio Néstor Kirchner.

Hoy 16:28

Un amanecer de furia y terror se vivió en el barrio Néstor Kirchner, donde un joven de 29 años, bajo los efectos del alcohol, atacó a su madre y causó graves destrozos en la vivienda familiar. La intervención policial evitó una tragedia mayor.

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Lo que debía ser una mañana tranquila de sábado se transformó en una pesadilla para una vecina del barrio Néstor Kirchner, en la ciudad de Añatuya. Alrededor de las 6:00 horas, el estruendo de vidrios rotos y puertas violentadas rompió el silencio de la zona, marcando el inicio de un violento episodio de violencia familiar.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 29 años arribó a su domicilio en evidente estado de ebriedad. Lejos de buscar descanso, desató una lluvia de escombros y elementos contundentes contra la propiedad, intentando ingresar por la fuerza mientras profería amenazas contra su propia madre. La mujer, presa del pánico y viendo su integridad física en serio peligro, logró alertar a las autoridades.

Efectivos de la Departamental 13 de Añatuya acudieron de urgencia al lugar. Tras un breve pero tenso enfrentamiento, lograron reducir al agresor, quien se encontraba fuera de sí. El sujeto fue trasladado de inmediato a la Comisaría 4ta de la Mujer y la Familia, donde quedó a disposición de la justicia. La vivienda, por su parte, quedó con daños estructurales visibles en aberturas y mobiliario.