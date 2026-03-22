Realizaron conversatorio sobre el Calendario Nacional de Vacunación en el CAMM N° 6 El Rincón

La actividad en el CAMM N° 6 brindó información a vecinos sobre la importancia de completar los esquemas de vacunación en todas las etapas de la vida.

Hoy 18:34

En el CAMM N° 6 El Rincón se llevó a cabo un conversatorio sobre el Calendario Nacional de Vacunación, destinado a brindar información a la comunidad sobre la importancia de cumplir con las vacunas correspondientes en cada etapa de la vida.

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Durante el encuentro, se destacó que el Calendario Nacional de Vacunación incluye dosis para todas las edades, situaciones especiales y grupos específicos, y que las mismas se encuentran disponibles de manera gratuita en los centros de salud.

La actividad tuvo como objetivo mantener los logros alcanzados en el control y eliminación de enfermedades prevenibles por vacunas, promoviendo la importancia de la inmunización como una herramienta fundamental para el cuidado de la salud.

Asimismo, se recordó a los vecinos que, al concurrir a un vacunatorio o centro de salud, es importante llevar el carnet de vacunación, a fin de que el personal pueda verificar las dosis aplicadas y completar los esquemas correspondientes según la edad.

De esta manera, se busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de contar con el calendario de vacunación completo, fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se continúa promoviendo este tipo de espacios de información y concientización, acercando herramientas que contribuyen al bienestar de todos los vecinos.