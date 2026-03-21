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Güemes no lo cerró y Agropecuario se lo empató en la Isla por la Primera Nacional

El Gaucho se quedó con un sabor amargo en casa tras empatar 1 a 1 por la sexta fecha de la Zona B.

Hoy 18:55
Güemes Agropecuario

Güemes dejó escapar una buena oportunidad en casa y empató 1-1 frente a Agropecuario en la Isla, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El equipo santiagueño había hecho el desgaste y se puso en ventaja en el primer tiempo, pero no logró sostenerlo en el complemento.

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El Gaucho abrió el marcador a los 24 minutos de la primera mitad con un tanto de Milton Gerez, quien aprovechó su oportunidad para poner en ventaja al conjunto local. A partir de ahí, Güemes controló el trámite, aunque sin poder ampliar la diferencia.

En el segundo tiempo, la visita reaccionó y comenzó a inquietar. A los 30 minutos, Agropecuario llegó al empate desde el punto penal por intermedio de Vásquez, que no falló y dejó sin respuestas al arquero local.

Con este resultado, Güemes suma 5 puntos producto de una victoria, dos empates y dos derrotas, y sigue buscando regularidad en el campeonato. En la próxima fecha tendrá un nuevo desafío importante: enfrentará a Mitre, nuevamente en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, el domingo 29 desde las 17.

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