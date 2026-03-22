La Casa del Bicentenario tendrá talleres infantiles con temática de Pascua

Niñas de 7 a 14 años podrán disfrutar de un mini spa y decorar sus propios bombones; la inscripción es obligatoria por cupos limitados.

Hoy 18:38

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda se realizará un taller especial sobre "Pre-Pascua: Spa & Bombones" en las instalaciones de la Casa del Bicentenario.

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El mismo será un encuentro exclusivo para niñas de 7 a 14 años de edad y tiene la finalidad de compartir un momento de recreación, relajación y elaboración de bombones artesanales.

El encuentro se realizará el próximo sábado 28 de 10 a 12 en la Casa del Bicentenario sita en avenida Besares y Garay.

Desde la organización indicaron que las niñas tendrán una sesión de "Mini Spa" con máscaras faciales naturales,

relax y belleza. Y también participarán de un taller de chocolateria dónde tendrán la oportunidad de decorar sus propios bombones sorpresa.

La participación se realizará con inscripción prevtia al 3856225258, es con cupos limitados y tiene incluidos todos los materiales de trabajo.