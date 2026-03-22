Israel dio por concluida una ofensiva “a gran escala” en Teherán

El Ejército de Israel informó este domingo que dio por finalizada una nueva ola de ataques "a gran escala" contra instalaciones militares y de producción de armas en Teherán, con el objetivo de debilitar las capacidades del régimen iraní, según un mensaje difundido en la cuenta de las Fuerzas de Defensa de Israel.
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Según detallaron las autoridades israelíes, aviones de combate de la Fuerza Aérea lanzaron decenas de municiones contra objetivos estratégicos vinculados a agencias de seguridad iraníes.
Entre los blancos se incluyeron una base militar utilizada para el entrenamiento de tropas y sistemas de defensa antiaérea, un centro de producción y almacenamiento de armas del Ministerio de Defensa y una instalación vinculada a la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria.
La ofensiva también alcanzó una sede del Ministerio de Inteligencia iraní y un cuartel general de la policía de emergencia. "Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan intensificando su impacto operativo en los sistemas y capacidades militares del régimen", señalaron en el comunicado oficial.
En paralelo, Irán lanzó al menos siete oleadas de ataques con misiles durante el domingo, dirigidas principalmente al área metropolitana de Tel Aviv.