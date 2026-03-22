Intentó robar una mesa, escapó al ver a la Policía y fue detenido tras una breve persecución en Termas

El procedimiento se realizó en el barrio Toro Yacu. El sospechoso, de 34 años, fue interceptado a pocos metros luego de intentar huir con el elemento sustraído.

Hoy 20:49

Un intento de robo fue frustrado por personal policial en la ciudad de Termas de Río Hondo, donde un hombre de 34 años fue detenido tras intentar sustraer una mesa y darse a la fuga.

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El hecho se registró en inmediaciones de calles Maipú y Coronel Bogado, en el barrio Toro Yacu, mientras efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) realizaban recorridos preventivos junto a personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N°6.

En ese contexto, los uniformados observaron a un sujeto con el torso desnudo que trasladaba una mesa plástica blanca sobre sus hombros. Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó el objeto en la vía pública e intentó escapar a pie hacia el interior de un complejo habitacional.

Tras una breve persecución, fue interceptado y reducido a pocos metros. El hombre, domiciliado en el barrio San Martín, no pudo justificar la procedencia del elemento, una mesa de PVC blanca de aproximadamente 1 por 1 metro, en buen estado de conservación.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia. El fiscal de turno ordenó su aprehensión y el secuestro preventivo del elemento recuperado.