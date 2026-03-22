Intentó robar una mesa, escapó al ver a la Policía y fue detenido tras una breve persecución en Termas

El procedimiento se realizó en el barrio Toro Yacu. El sospechoso, de 34 años, fue interceptado a pocos metros luego de intentar huir con el elemento sustraído.
Un intento de robo fue frustrado por personal policial en la ciudad de Termas de Río Hondo, donde un hombre de 34 años fue detenido tras intentar sustraer una mesa y darse a la fuga.
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El hecho se registró en inmediaciones de calles Maipú y Coronel Bogado, en el barrio Toro Yacu, mientras efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) realizaban recorridos preventivos junto a personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N°6.
En ese contexto, los uniformados observaron a un sujeto con el torso desnudo que trasladaba una mesa plástica blanca sobre sus hombros. Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó el objeto en la vía pública e intentó escapar a pie hacia el interior de un complejo habitacional.
Tras una breve persecución, fue interceptado y reducido a pocos metros. El hombre, domiciliado en el barrio San Martín, no pudo justificar la procedencia del elemento, una mesa de PVC blanca de aproximadamente 1 por 1 metro, en buen estado de conservación.
Finalmente, el sospechoso fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia. El fiscal de turno ordenó su aprehensión y el secuestro preventivo del elemento recuperado.