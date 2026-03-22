Milei regresó al país tras su paso por Hungría y enfrenta una semana clave marcada por tensiones políticas internas

El Presidente busca retomar la iniciativa en la agenda local en medio de la polémica por el caso $Libra y las versiones sobre el futuro de Manuel Adorni en el Gobierno

Hoy 21:37

Luego de su paso por Hungría, durante el cual se reunió con las máximas autoridades de ese país y dio un discurso en el marco de la CPAC, el presidente Javier Milei regresó a la Argentina y encara una semana corta, pero clave, en medio de las tensiones políticas que asedian a su gobierno.

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El mandatario nacional aterrizó en Buenos Aires cerca de las 10:20 de este domingo y ya se prepara para intentar recuperar el control de la agenda local, actualmente acaparada, en buena medida, por las revelaciones del caso $Libra y la situación de Manuel Adorni.

Desde que surgió la polémica en torno al jefe de Gabinete, el líder libertario salió a respaldarlo abiertamente y lo invitó a participar de sus actos oficiales para mostrar unidad y contrarrestrar cualquier versión de inestabilidad.

Sin embargo, los rumores sobre la salida del funcionario de ese cargo continuaron e incluso comenzaron a circular algunos nombres para su reemplazo, desde los ministros Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), hasta la secretaria general, Karina Milei.

“Es absurdo todo lo que se dice. Primero, nadie está pensando en que se vaya, él ya pidió disculpas y es un tema menor. Pero además, Manuel está bien en ese puesto. ¿Por qué iríamos a cambiarlo? ¿Vamos a sacar a alguien de un lado para después tener que llenar otro hueco? Sería comprarnos otro problema, no lo veo", comentó una persona de diálogo fluido con la hermana del Presidente.

En todos los niveles del Poder Ejecutivo hay una defensa cerrada a Adorni y, a pesar de las críticas que viene recibiendo por parte de la oposición, en el oficialismo se muestran todos de acuerdo en este punto.

De hecho, si bien en un momento apareció cierta tensión dentro de los distintos sectores del Gobierno, rápidamente la interna fue dejada de lado y tanto desde el entorno de la secretaria general, como del asesor presidencial, Santiago Caputo, coinciden en que no va a haber modificaciones.

“Lo de Karina como jefa de Gabinete es una locura, ella está pensando en otras cosas, tiene mil tareas para hacer ya, ahora. El equipo está funcionando bien así”, resumieron cerca de la funcionaria.

De igual manera, en Capital Humano aclaran que Pettovello “tiene mucho trabajo por delante para hacer” en su Ministerio, por lo que está concentrada en esos desafíos y no en su futuro político o eventuales cargos.

El caso de Santilli es particular, ya que además se trata de alguien que no está formalmente dentro de La Libertad Avanza, sino que técnicamente sigue perteneciendo al PRO, aunque no fue al relanzamiento del partido al que convocó Mauricio Macri la semana pasada.

El titular de la cartera de Interior ya no tiene tanta relación con el ex mandatario, pero, sí mantiene un vínculo muy fuerte con algunos de los dirigentes de ese espacio, como el diputado Cristian Ritondo, quien lo considera “su hermano” y volvió a pedirlo como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en una alianza.

“El Colo es violeta, olvidate. Puede ser que siga afiliado al macrismo, pero ya es nuestro. Igual, todavía está por definirse quién va a competir en territorio bonaerense, no sé si está tan cerrado eso”, aclaran en Balcarce 50.

Por su parte, luego del escándalo, Adorni encabezó una nueva reunión de la mesa política nacional, el grupo que se formó hace algunos meses para mejorar la planificación estratégica del Gobierno, principalmente en temas legislativos.

Tras varios intentos y esquemas diversos, el oficialismo encontró en este cuerpo una forma de unificar criterios y encarar las negociaciones parlamentarias con posturas más claras, y así lo entiende incluso la propia cúpula libertaria.

En el horizonte, La Libertad Avanza buscará aprobar en el Congreso la ley de Glaciares -para la que en esta semana se hará una audiencia pública con más de 100 mil inscriptos que quieren dar sus posturas-; un paquete de medidas sobre propiedad privada; modificaciones en las normas de discapacidad y de financiamiento universitario, y el nuevo Código Penal.

Este lunes es día no laborable, mientras que el martes es feriado por el 24 de marzo, día en el que se recuerda el último golpe militar, por lo que las actividades retomarán más fuertemente recién el miércoles que viene.