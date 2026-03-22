La OTAN respaldó el ataque de EE.UU. contra Irán y aseguró que fue clave para frenar su desarrollo nuclear

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sostuvo que la ofensiva de Estados Unidos fue determinante para debilitar la capacidad nuclear y misilística de Irán y defendió el factor sorpresa en plena negociación.

Hoy 22:05

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó este domingo la “crucial” operación emprendida por EE.UU. e Israel contra Irán, a pesar de las dudas que suscita incluso entre la población estadounidense, porque a su juicio está haciendo del mundo un lugar “más seguro” contra la “amenaza existencial” que representa el programa nuclear y de misiles iraní.

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“Sé que hay mucho debate en Estados Unidos y Europa sobre si esta campaña del presidente contra Irán era necesaria, y déjenme decirles que sí lo es: es crucial que el presidente y Estados Unidos hagan esto para eliminar la capacidad nuclear y la capacidad de misiles balísticos de Irán, porque representan una amenaza”, indicó en una entrevista con Fox News.

De la misma forma, Rutte no abordó las críticas de Trump contra la Alianza Atlántica, a cuyos países el jefe de Estado norteamericano describió esta semana como unos “cobardes” por negarse a apoyar una misión naval para desbloquear el estrecho de Ormuz, pero defendió el factor “sorpresa” de atacar a Irán en plenas negociaciones nucleares con la república islámica.

“Entiendo perfectamente porqué Estados Unidos no pudo compartir esta información con sus aliados, ya que eso habría impedido el efecto del ‘primer ataque’, porque siempre existía el riesgo de filtraciones”, aseguró al respecto.

Para luego añadir: “Pero, al mismo tiempo, significa que los aliados y socios europeos de todo el mundo han aprovechado las últimas semanas para unirse y comenzar a planificar qué podemos hacer colectivamente como aliados y socios de Estados Unidos”.

Sobre el estrecho de Ormuz, uno de los ejes centrales de esa coordinación por ser una vía clave para el transporte global de energía, Rutte señaló que es necesario trabajar con un grupo de naciones dispuestas a garantizar la libre circulación.

“Debemos colaborar con estos países para determinar qué es lo que hace falta para asegurar el paso”, indicó.

El secretario general de la OTAN continuó este domingo reafirmando su visión del ataque a Irán en otra entrevista con la cadena NBC, en la que argumentó que el programa nuclear y de misiles iraní representaban “una amenaza existencial para Israel, una amenaza para la región, una amenaza para Europa y para el mundo entero, y espero que la gente comprenda este argumento”.

“Que el presidente (Trump) haga esto es crucial. He visto las encuestas, pero realmente espero que el pueblo estadounidense lo apoye, porque lo está haciendo para que el mundo entero sea más seguro”, manifestó.