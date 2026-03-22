Cuando abran los comercios, habrá pocos colectivos: el esquema cruzado del fin de semana largo en Santiago del Estero

El lunes no habrá actividad comercial pero sí circularán unidades con frecuencia reducida, mientras que el martes los negocios abrirán y el transporte funcionará como un domingo

Hoy 23:31

Durante el fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en Santiago del Estero se dará una particular combinación entre la actividad comercial y el transporte público, con esquemas que no coincidirán entre sí.

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Según lo informado por el Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero, el lunes 23 de marzo se recomendó el cierre general de los comercios, en el marco del feriado puente, con el objetivo de garantizar el descanso de los trabajadores.

En tanto, el martes 24 los locales abrirán con normalidad en sus horarios habituales, de acuerdo a lo comunicado también por la Cámara de Comercio local, que indicó que la jornada se desarrollará sin pago doble.

Por su parte, desde la Unión Tranviarios Automotor, el secretario general Eduardo Palma detalló cómo será la prestación del servicio de transporte público.

En ese sentido, explicó que el lunes los colectivos circularán con frecuencia reducida, bajo un esquema similar al de los días sábados. Mientras que el martes, feriado nacional, el servicio funcionará como un domingo, con muy pocas unidades en la calle.

De esta manera, se configura un escenario particular: el día en que los comercios permanecerán cerrados habrá colectivos en circulación, mientras que cuando los negocios retomen su actividad, el transporte será mínimo, lo que podría impactar en la movilidad de trabajadores y clientes.