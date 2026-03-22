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“Siempre voy a estar para vos”: el mensaje de Luciano Castro en el cumpleaños de su hijo mayor

El actor compartió un emotivo mensaje en redes sociales para celebrar un nuevo año de vida de su hijo Mateo, que conmovió a sus seguidores.

Hoy 22:23

Luciano Castro le dedicó un tierno posteo a Mateo, su hijo mayor, que este domingo cumplió 24 años.

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En sus historias de Instagram, el actor publicó una foto retro donde se lo veía sosteniendo en brazos a su hijo recién nacido. “Felices 24, Mateo. Orgulloso de ser tu papá. Te amo”, escribió.

posteo posteo

Lejos de la exposición mediática del galán que lleva décadas de vigencia en los medios, Mateo cultiva un perfil bajo que lo aleja de las cámaras y de los periodistas.

Mateo, Esperanza y Fausto Mateo, Esperanza y Fausto

Según trascendió, el hijo mayor de Castro heredó la gran pasión del actor por el boxeo y su fanatismo por Boca, de modo que comparten horas de gimnasio y también van juntos a la Bombonera.

Mateo es el hijo mayor de Luciano, fruto de su relación con Florencia, que también le huye a las cámaras dado que no pertenece al mundo del espectáculo.

En cuanto al vínculo con Mateo, Castro admitió que una de las grandes deudas que tiene es no haber convivido jamás con él. Sin embargo, valora haber pasado juntos mucho tiempo de calidad desde siempre.

TEMAS Luciano Castro

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