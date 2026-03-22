Bancos sin atención al público durante el fin de semana largo del 23 y 24 de marzo

Las entidades permanecerán cerradas en ambas jornadas, aunque estarán habilitados los cajeros automáticos y las plataformas digitales

Hoy 23:37

Con motivo del fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se informó que las entidades bancarias no brindarán atención al público ni el lunes 23 ni el martes 24 de marzo.

La medida responde al esquema habitual de feriados y días no laborables, por lo que las sucursales permanecerán cerradas durante ambas jornadas.

No obstante, desde el sector se aclaró que los cajeros automáticos funcionarán con normalidad, permitiendo la extracción de dinero y otras operaciones básicas.

Asimismo, los servicios digitales como home banking y aplicaciones móviles estarán disponibles, facilitando la realización de transferencias, pagos y consultas sin necesidad de concurrir a una sucursal.

De esta manera, la actividad bancaria se verá limitada en cuanto a la atención presencial, aunque se mantendrán operativos los canales alternativos para garantizar el acceso a los servicios esenciales.