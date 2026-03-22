Brutal choque frontal entre motos en Añatuya: dos jóvenes heridos

El violento accidente ocurrió en el barrio Rosso. Ambos conductores fueron hospitalizados tras el fuerte impacto.

Hoy 21:28

Un violento accidente de tránsito sacudió la noche de este domingo en la calle Cabo Farina y Padre Suárez del barrio Rosso.

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Alrededor de las 20, dos motocicletas colisionaron de manera frontal, dejando como saldo a ambos conductores con heridas de consideración y un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Tras el impacto, se logró identificar a los protagonistas del siniestro como Jesús Carrizo (23 años) con domicilio en el Barrio Rosso. Debido al estado de shock, no pudo precisar su número de documento en el lugar. Y Juliana Carrizo (22 años) residente del Barrio Néstor Kirchner.

El estruendo del choque alertó de inmediato a los vecinos, quienes solicitaron asistencia médica. Al lugar arribaron policias y la ambulancia municipal cuyo personal de salud estabilizó a los jóvenes para luego trasladarlos de urgencia hacia el Hospital Zonal.

En el nosocomio local, ambos permanecen bajo observación médica a la espera de estudios que determinen la gravedad de las lesiones sufridas tras el fuerte impacto sobre la cinta asfáltica.

La policía trabajó en el lugar del hecho para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas que originaron esta colisión que mantiene en vilo a dos barrios de la ciudad.