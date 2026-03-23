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Y un día volvió a perder Quimsa: la Fusión cayó en su visita a Racing de Chivilcoy
El elenco santiagueño, que llevaba diez victorias consecutivas, perdió en Buenos Aires por 82-73.
Hoy 22:57
Quimsa Racing de Chivilcoy
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