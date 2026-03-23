Grave: un niño de 3 años cayó del segundo piso del área de Pediatría del CIS Termas y fue derivado de urgencia

El dramático hecho ocurrió este lunes por la noche en el sector de internación pediátrica. El menor sufrió un traumatismo craneal severo y fue trasladado al Hospital CEPSI de la Capital.

Hoy 21:48

Un grave episodio generó conmoción este lunes en Las Termas de Río Hondo, cuando un niño de 3 años cayó desde el segundo piso del área de Pediatría del Centro Integral de Salud (CIS).

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El hecho se registró alrededor de las 19:50, en circunstancias que son materia de investigación. Según se informó, el menor se precipitó desde altura dentro del sector de internación pediátrica, lo que activó un inmediato despliegue de asistencia.

Un trabajador del nosocomio, que escuchó gritos, alcanzó a intervenir extendiendo sus brazos para amortiguar la caída, aunque el niño impactó con su cabeza contra el suelo.

De forma urgente, el menor fue asistido por profesionales médicos del lugar, quienes diagnosticaron traumatismo por aplastamiento de cráneo, cuadro de gravedad que motivó su inmediata derivación al Hospital CEPSI de la ciudad Capital para estudios y atención especializada.

El traslado se realizó en ambulancia del CIS Termas, acompañado por personal médico y su madre Ana Cordoba domiciliada en barrio España de esta ciudad.

La causa quedó bajo intervención del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.