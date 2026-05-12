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En el alargue, Argentinos Juniors venció a Huracán y se metió en semfinales
El Bicho picó en La Paternal y en tiempo extra se impuso por 1 a 0 en el Diego Armando Maradona.
12/05/2026
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