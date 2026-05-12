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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 MAY 2026 | 15º
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En el alargue, Argentinos Juniors venció a Huracán y se metió en semfinales

El Bicho picó en La Paternal y en tiempo extra se impuso por 1 a 0 en el Diego Armando Maradona.

12/05/2026

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Huracán Asociación Atlética Argentinos Juniors

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