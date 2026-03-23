El Gobierno difundió un adelanto del video sobre la "historia completa" del 24 de marzo

La cuenta de la Casa Rosada adelantó esta noche un video sobre la "historia completa" en referencia al 24 de marzo, en vísperas del 50 aniversario del golpe de Estado de 1976. El contenido audiovisual tiene como protagonista a la nieta restituida 127, Miriam Fernández, y del hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y muerto por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Con un mensaje en la cuenta de X, la Casa Rosada adelantó el video que mañana publicará completo a partir de las 9. En vísperas de los 50 años del golpe militar llamó a "conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras".
"Recuperé mi identidad en 2017. Para sanar en este país y como ciudadano tenemos que contar la historia verdadera. Hubo muchas cosas que no se contaron, que se taparon. La sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo", remarcó Miriam Fernández.
La nieta restituida 127, subrayó: "La historia me puso en un camino de estar de un lado y del otro. De conocer una historia y de conocer la otra. Voy para que se cuente la historia completa".
El segundo entrevistado es el hijo del militar Argentino del Valle Larrabure. "Argentino del Valle Larrabure era mi padre, se desempaña en la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María en el año 1974, cuando una noche fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Esa noche así como hubo heridos, también hubo muertos y hubo dos secuestrados: el capitán García y mi padre", relató el hombre.
"De la historia argentina, es el secuestro más largo. Duró más de un año: 372 días", remarcó sobre el hecho que desembocó en la muerte de su padre. Por último, completó: "Creo que es el momento de convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación de los argentinos. Tenemos un país maravilloso, tenemos que aprovecharlo".