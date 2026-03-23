La Municipalidad cumplió con la recolección de residuos durante la jornada del lunes no laborable

No se modificó el cronograma semana de este servicio, informaron las autoridades.

Hoy 21:24

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital cumplió el día lunes no laborable de este fin de semana largo con la recolección de residuos domiciliaria.

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De esta manera, no se modificó el cronograma semanal de este servicio que además incluye los días miércoles y viernes.

Durante la jornada, los operarios trabajaron durante los turnos de la mañana y de la noche, en el recorrido habitual por todos los barrios con los camiones compactadores.