Habló el diputado libertario agredido con un cabezazo por un puntero en Tucumán

“Hubo que perseguir a la policía para que lo detuvieran”, aseguró Federico Pelli, quien cuestionó el accionar policial y precisó que tal vez lo tengan que volver a operar.

Hoy 05:51

A casi dos semanas de la fuerte agresión que recibió de parte de un militante peronista en Tucumán, el diputado Federico Pelli habló del episodio que lo tuvo como protagonista y cuestionó el accionar de las autoridades de seguridad de la provincia gobernada por Osvaldo Jaldo. “La gente de La Libertad Avanza (LLA) tuvo que perseguir a la policía para que lo detuvieran", dijo en relación con su atacante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“En cualquier departamento de seguridad, un acto de este tipo genera una reacción inmediata de la policía reduciendo al agresor y llevándolo detenido. Acá no sucedió”, resaltó en declaraciones a LN+

Te recomendamos: Federico Pelli fue dado de alta tras el ataque de Pichón Segura

El ataque en cuestión ocurrió el miércoles 11 de marzo cuando el legislador intentaba llevar donaciones a los damnificados por las inundaciones en la localidad de Lamadrid. En ese contexto, un hombre identificado después como Marcelo Segura quiso impedirle el paso y, con ese objetivo, le dio un cabezazo que le provocó a Pelli una fractura de tabique nasal y derivó en la posterior operación.

“Teníamos una muy buena recepción por parte de la gente hasta que, en cierto punto, se nos acercó este grupo de personas que estaban conducidos por este señor Segura. Él nos dice “hasta acá llegamos”, que no podíamos seguir avanzando con la ayuda y le pregunté quién era él para impedirme el paso y me responde ‘soy el que no los voy a dejar pasar”, contó sobre lo sucedido.

Te recomendamos: Javier Milei repudió la agresión al diputado Federico Pelli en Tucumán: “Esto es lo que tenemos del otro lado”

Consultado por la situación que concluyó con el golpe, el dirigente libertario contó que la reacción violenta de Segura fue inmediata a su intento de seguir avanzando en el camino que tenía previsto

“Le digo que soy diputado nacional y que iba a pasar igual; en ese momento siento que me empujan cuando quiero sobrepasarlo. Ahí vuelvo sobre mis pasos y le estaba diciendo quién se creería que era para no dejarnos pasar y, en el momento menos pensado, recibí el impacto de ese ancazo en el rostro. A partir de allí, perdí la noción de lo que ocurría alrededor”, relató.

En el mismo sentido, resaltó que “Segura era una persona que estaba coordinando y conduciendo el operativo en el lugar, con la suficiente autoridad como para hacerlo”. Luego, mencionó que en el video que le mostraron cuando estaba internado vio "el accionar totalmente patético de la policía de la provincia de Tucumán con demasiada apatía invitándolo a reiterarse como si fuese alguien que no ha actuado como actuó”.

“Me desilusiona que en Tucumán sigan existiendo este tipo de prácticas por parte de la política, de gente cercana al poder, que debería estar totalmente desterrada”, expresó y remarcó que “mucha gente vincula a esta persona con el ministro del Interior de la provincia”, Darío Monteros.

“No sé por qué estaba ahí, que función estaba cumpliendo de coordinar”, agregó en referencia a la persona que lo agredió.

En tanto, Pelli señaló que se está recuperando “de a poco” luego de la intervención a la que debió someterse producto de “ese episodio violento, brutal, a traición”. "Tengo mareos y dolores de cabeza el golpe fue fuerte. Me podría haber roto la cabeza, las consecuencias podrían haber sido peor. Quizá me tengan que operar por segunda vez”, cerró.