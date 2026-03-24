“Esta lucha es amor”: el mensaje de los famosos en el Día de la Memoria

Referentes del espectáculo participaron de la vigilia y expresaron su compromiso a través de redes sociales.

Hoy 09:05

Con marchas y movilizaciones que se replicarán en las principales ciudades, este 24 de marzo marca el 50° aniversario del último golpe cívico-militar en Argentina. La jornada no solo se encuentra atravesada por el repudio y la memoria colectiva, sino que también suma una fuerte presencia de figuras públicas y artistas, quienes eligen expresarse a través de las redes sociales y participar activamente en las vigilias y manifestaciones.

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De este modo, la representación artística en el Día de la Memoria se materializa en mensajes, imágenes, canciones y textos que circulan ampliamente en redes sociales. Natalia Oreiro compartió una serie de fotos y videos que retratan la labor y el simbolismo de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y la Agrupación HIJOS. En una de las imágenes, se destaca la ilustración de un grupo de mujeres abrazadas, con la leyenda “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”. Otra ilustración lleva el mensaje “No olvidamos, no perdonamos. Memoria, verdad y justicia”, junto al tradicional pañuelo hecho de flores violetas.

La vigilia realizada desde la tarde y la noche del lunes 23 contó con la participación destacada de figuras del espectáculo. Mercedes Morán fue una de las oradoras durante la jornada, y compartió imágenes donde se la ve junto al humorista Tute y el actor Jean Pierre Noher. La presencia de estos referentes en la vigilia refuerza la dimensión transversal de la jornada, que reúne a distintos sectores sociales bajo el mismo reclamo.

Otra oradora de la vigilia, Florencia Peña, subrayó la dimensión afectiva de la fecha: “Nos salva el amor, porque esta plaza es amor, esta lucha es amor, es amor por los que no están, por lo que todavía estamos buscando y por nuestros jóvenes, que tenemos que explicarles qué pasó en la Argentina, aunque pensemos que eso ya estaba entendido”. Su reflexión fue compartida en redes y replicada por distintos usuarios, mostrando cómo las palabras de los artistas pueden resonar en la sociedad y sumar a la transmisión de la memoria.

El vínculo entre el arte, la cultura popular y las organizaciones de derechos humanos se refleja en la difusión de imágenes, frases y gestos que recuerdan la lucha de quienes buscaron y continúan buscando justicia.

El debate sobre la memoria también tuvo su espacio en los mensajes de artistas como Fito Páez, quien publicó un extenso texto con una mirada crítica sobre la apropiación simbólica y la simplificación de la historia en la era digital. El cantante sostuvo que “la lógica de las redes sociales no puede resolver la historia en uno o varios posteos”, y destacó la complejidad del 24 de marzo como fecha núcleo en la historia argentina, con “infinitas implicancias en todos los órdenes”.

Fito

En su escrito, planteó que la justicia aun tiene una tarea pendiente y que “los archivos de una Nación deberían ser centrales para la divulgación de datos certeros que sigan abriendo canales de investigación”. También cuestionó los intentos de reducir la memoria a “números estadísticos” o “batallas culturales” y remarcó la necesidad de evitar el odio social, racial o político.

Para Páez, el Estado argentino tiene la obligación de continuar con la reparación a las familias afectadas y con el compromiso de administrar justicia con rectitud e imparcialidad. “Nunca dejaré de sentir que los hechos acontecidos durante la dictadura militar que gobernó el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 son un libro abierto, inconcluso, jamás clausurado de nuestra historia como nación”, sostuvo.

Fito

La participación de Nancy Dupláa sumó una referencia directa a la influencia de la música como forma de resistencia durante la dictadura. En sus redes, compartió una imagen emblemática del grupo Serú Girán, en la que sus integrantes aparecen con la boca tapada por cintas, aludiendo a la censura y el silenciamiento de la época. Junto a la imagen, escribió: “La Música como instrumento de Resistencia. Gracias Charly García, David Lebón, Pedro Aznar, Oscar Moro. 50 años de una herida todavía abierta. ¡Abracemos todos en Amor esa plaza! 24/3/2026”.

La conmemoración también sumó la voz de Georgina Barbarossa, quien publicó una imagen con el tradicional pañuelo blanco, intervenido con flores y aves sobre un fondo azul, junto a la inscripción “Nunca Más”. En su mensaje, Barbarossa escribió: “NUNCA MÁS - 50 años del 24 Marzo 1976. MEMORIA - VERDAD - JUSTICIA”. Esta publicación fue replicada por Eleonora Wexler, ampliando el alcance del mensaje y reafirmando el consenso social en torno a la consigna de memoria colectiva.