Un motociclista murió tras ser embestido de frente en una ruta provincial

La víctima circulaba sin luces y colisionó contra una camioneta. Falleció en el acto debido a la gravedad del impacto.

Hoy 08:26

Un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N°176 dejó como saldo la muerte de un motociclista, en un hecho donde la falta de iluminación en el rodado habría sido determinante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con fuentes policiales, el accidente se registró alrededor de las 22:10 del domingo, a unos 7 kilómetros al norte de la localidad de Las Delicias, en el departamento Pellegrini.

En ese lugar, una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre identificado como Elbio Ruiz, domiciliado en Nueva Esperanza, circulaba de norte a sur cuando impactó de frente contra una motocicleta que se desplazaba en sentido contrario.

La víctima fue identificada como Damián Chaparro, quien conducía una Honda XR 125 sin dominio colocado y, según se indicó, sin ningún tipo de iluminación, lo que dificultó su visibilidad en la oscuridad de la ruta.

El impacto fue de extrema violencia, provocándole al motociclista heridas gravísimas que causaron su muerte en el acto, sin posibilidad de asistencia médica.

Por su parte, el conductor de la camioneta, de 63 años, resultó ileso y solo registró daños materiales en el vehículo.

La fiscal Fernanda Vittar dispuso la realización de pericias para determinar las responsabilidades. No obstante, las primeras evaluaciones señalan que la ausencia de luces en la motocicleta habría sido un factor clave en el desenlace fatal.