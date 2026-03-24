El impactante cambio de Denise Richards tras su cirugía estética: así luce a ocho meses del facelift

La actriz mostró los resultados de su intervención facial y habló por primera vez con franqueza sobre el proceso, en medio de un complejo contexto personal.

Hoy 09:06

El impactante cambio físico de Denise Richards volvió a colocarla en el centro de la escena luego de que su cirujano difundiera imágenes del antes y después de un facelift realizado hace ocho meses, cuando la actriz tenía 55 años.

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Las fotografías, publicadas por el doctor Ben Talei en redes sociales, evidencian modificaciones visibles en su rostro, entre ellas cejas más elevadas, una mandíbula más definida y una piel de apariencia más tersa.

El especialista destacó que el procedimiento tuvo múltiples objetivos estéticos, como la elevación de cejas, la redefinición del contorno facial y la suavización general del rostro, además de intervenciones complementarias en párpados y labios.

“Estoy muy agradecido a Denise por haber sido tan abierta sobre el procedimiento”, expresó Talei, quien también elogió la fortaleza de la actriz tras un año personal difícil.

Por su parte, Richards decidió hablar públicamente sobre la intervención, luego de haber dudado inicialmente. En una entrevista con la revista Allure, reconoció que antes de la operación se sentía “aterrorizada”, y remarcó la importancia de la planificación y el proceso de recuperación en este tipo de cirugías.

El tratamiento incluyó, además del lifting facial, una blefaroplastia superior, elevación de labios, lifting de cejas y transferencia de grasa, lo que explica el cambio integral en su apariencia.

El postoperatorio coincidió con un momento personal delicado. La recuperación tuvo lugar poco antes de que iniciara su proceso de divorcio con Aaron Phypers en julio de 2025, una situación que también expuso públicamente detalles sobre su salud y sus decisiones estéticas.

Según relató la actriz, su entonces esposo divulgó información sobre las cirugías antes de que ella estuviera preparada, incluso calificando el resultado como “fallido”, una afirmación que Richards desmintió y que influyó en su decisión de dar su versión de los hechos.

Denise Richards

En paralelo, el conflicto derivó en acusaciones judiciales, incluyendo denuncias por abuso presentadas por la actriz, mientras que Phypers enfrenta cargos penales vinculados a episodios ocurridos en años anteriores, los cuales él ha negado.

En ese contexto, el cambio físico de Denise Richards no solo refleja una transformación estética, sino también un proceso personal marcado por exposición mediática, conflictos legales y decisiones íntimas que la actriz decidió compartir con el público.