La Escuela “Danza Santiago” llevó ayuda a familias afectadas por inundaciones en Atamisqui

Alumnos y docentes de la institución recolectaron donaciones y recorrieron varias localidades. Lanzaron una nueva campaña ante la urgencia de alimentos y artículos básicos.

Hoy 09:31

Un grupo de alumnos y docentes de la Escuela Tradicional de Formación de Bailarines Folclóricos “Danza Santiago”, dirigida por el licenciado Pablo Mladenoff, impulsó una colecta solidaria y viajó al departamento Atamisqui para asistir a familias afectadas por las recientes inundaciones.

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La iniciativa reunió alimentos, ropa, calzado y artículos de primera necesidad, que fueron distribuidos en distintas comunidades del interior santiagueño. Entre los lugares recorridos se encuentran Villa Atamisqui, Juanillo, Los Toloza, Los Peraltas y Totora, donde la situación sigue siendo delicada tras el avance del agua.

Además, desde la organización destacaron la colaboración del Colegio Santa Dorotea, cuyos alumnos de nivel primario y secundario participaron con donaciones que se sumaron a la ayuda entregada.

Durante el recorrido, los vecinos plantearon nuevas necesidades urgentes. Entre los pedidos más reiterados figuran alimentos no perecederos, carne, pollo y cerdo, además de alimento para animales, maíz y alfalfa. También solicitaron pañales, alcohol, artículos de limpieza, ropa de cama, toallas y colchas.

Ante este escenario, el grupo solidario lanzó una nueva convocatoria para continuar recolectando donaciones. Quienes deseen colaborar pueden acercarse al centro vecinal del barrio Tradición, ubicado en Colón Sur y Andrés Chazarreta, o al domicilio de Oliviero Paladini 2956, en el barrio Mariano Moreno.

También se puede contactar a integrantes de la agrupación o comunicarse con el profesor Pablo Mladenoff al 3855-835531.

Desde la escuela remarcaron la importancia de sostener la ayuda en el tiempo: “La situación sigue siendo difícil y toda colaboración suma para acompañar a las familias afectadas”, señalaron.