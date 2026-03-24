Caso Agostina Páez: el canciller Quirno negó una intervención diplomática “de último momento”

“Que no se den a publicidad previa las gestiones diplomáticas realizadas, no es indicio que no se estaba trabajando en el caso desde el gobierno”, expresó el ex sectretario de Finanzas.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, afirmó que el Gobierno nacional acompañó desde el inicio el caso de la abogada Agostina Páez en Brasil y rechazó que la intervención diplomática se haya dado recién en la etapa final.
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“La intervención diplomática no fue de ‘último momento’. Estuvimos acompañando el caso desde el primer día y coordinados en la acción que requería la defensa de Agostina”, expresó el ex sectretario de Finanzas a través de la red social X.
En la misma línea, agregó: “Que no se den a publicidad previa las gestiones diplomáticas realizadas, no es indicio que no se estaba trabajando en el caso desde el gobierno”.