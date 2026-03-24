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Caso Agostina Páez: el canciller Quirno negó una intervención diplomática “de último momento”

“Que no se den a publicidad previa las gestiones diplomáticas realizadas, no es indicio que no se estaba trabajando en el caso desde el gobierno”, expresó el ex sectretario de Finanzas.

Hoy 23:06

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, afirmó que el Gobierno nacional acompañó desde el inicio el caso de la abogada Agostina Páez en Brasil y rechazó que la intervención diplomática se haya dado recién en la etapa final.

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“La intervención diplomática no fue de ‘último momento’. Estuvimos acompañando el caso desde el primer día y coordinados en la acción que requería la defensa de Agostina”, expresó el ex sectretario de Finanzas a través de la red social X.

En la misma línea, agregó: “Que no se den a publicidad previa las gestiones diplomáticas realizadas, no es indicio que no se estaba trabajando en el caso desde el gobierno”.

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