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Sebastián Robles sobre el caso Agostina Páez: “Es el mejor final que podíamos esperar”

El abogado fue entrevistado en exclusiva en Libertad de Opinión y habló tras la audiencia de este martes en Río de Janeiro, que permitió un giro clave en la causa.

Hoy 23:00

El abogado Sebastián Robles se refirió en exclusiva al programa “Libertad de Opinión” sobre la situación judicial de Agostina Páez, luego de la audiencia que marcó un giro clave en el caso.

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Es el mejor final para Agostina, y no lo imaginábamos hasta ayer, cuando veníamos con todo en contra. Hoy se pudo plantear el argumento defensivo y lograr que el juez lo entienda, y eso surgió efecto”, expresó.

En ese sentido, destacó que la Fiscalía no presentó oposición al pedido de regreso al país y que la causa se encuadró en un solo hecho, considerado como delito continuado, lo que permitió avanzar hacia una posible pena de trabajo comunitario.

Robles explicó que ahora resta esperar la resolución del juez, que se conocería en un plazo de dos a tres días, donde se definirán los detalles del regreso y el tipo de resarcimiento.

Además, subrayó que Páez pidió disculpas a las víctimas, las cuales fueron aceptadas, y remarcó que esa actitud fue valorada positivamente por la Fiscalía. “La vuelta podría concretarse el lunes o en el transcurso de la próxima semana”, anticipó el abogado.

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