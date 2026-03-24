Rusia atacó con más de 400 drones el centro de Leópolis y dejó al menos 22 heridos

El bombardeo a plena luz del día impactó en zonas históricas de la ciudad ucraniana y dañó un edificio protegido por la Unesco

Hoy 19:07

Rusia atacó este martes a plena luz del día el centro de Leópolis, una ciudad ucraniana situada a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

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El bombardeo hirió a al menos 22 personas y dañó un edificio protegido por la Unesco, informaron las autoridades locales. En total, Moscú lanzó más de 400 drones a distintos puntos de Ucrania, lejos del frente de combate.

El ataque provocó un incendio en la parte superior de edificios residenciales de tres plantas situados en el recinto de la iglesia de San Andrés, del siglo XVII, y del histórico monasterio bernardino, reveló el alcalde Andrí Sadoví en sus redes sociales.

Otro dron impactó en los pisos superiores de un edificio residencial de nueve plantas en el distrito de Sykhiv, mientras fragmentos de un vehículo aéreo no tripulado cayeron en una calle concurrida cerca del centro.

“Hasta ahora, en los hospitales de Leópolis hay 22 heridos de diversa gravedad”, señaló el alcalde en Telegram.

Al mismo tiempo, Rusia lanzó oleadas de drones Shahed en Ternópil, Vínnitsa, Ivano-Frankivsk, Zhitómir, Zaporiyia, Dnipró y otras ciudades, que causaron múltiples heridos y víctimas, denunciaron autoridades ucranianas.

“Un ataque brutal”

Rusia lanzó más de 400 drones que dejaron al menos tres muertos y alcanzaron el centro histórico de Leópolis, lejos del frente, tras una noche marcada por letales bombardeos. “A una escala así, es casi una primera vez. No recuerdo que haya habido bombardeos en pleno día con un número tan importante de drones”, declaró Yuri Ignat, un portavoz de la fuerza aérea ucraniana.

El jefe de la Administración Militar Regional, Maksim Kozitskí, señaló que al menos una vivienda privada y objetos de infraestructura crítica también fueron alcanzados en otras tres partes de la provincia.

“Rusia está atacando un centro urbano concurrido a plena luz del día”, reaccionó en la red social X la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ante el ataque con drones de diseño ruso-iraní.

La jefa de Gobierno señaló que “solo la fuerza, sanciones inflexibles y acciones decisivas pueden detener a Rusia”.

“Rusia ha atacado brutalmente la parte central de Leópolis, una ciudad de valor cultural excepcional y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco”, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, en un comunicado.

Además, pidió al director general de la Unesco, Jaled al Anani, “a responder de inmediato al crimen y adoptar una postura clara”.

“Rusia está haciendo lo mismo que el régimen iraní en Medio Oriente, pero en el corazón mismo de Europa. Rusia está demostrando su condición de Estado terrorista”, subrayó Sibiga.