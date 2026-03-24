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Conmoción en el interior de Santiago: un padre encontró a su hijo de 16 años sin vida en el patio

El dramático hecho ocurrió en la localidad de Siete Pozos, departamento Figueroa. La Justicia investiga las circunstancias.

Hoy 10:42
Foto: ARCHIVO

Un estremecedor hecho conmociona a la localidad de Siete Pozos, en el departamento Figueroa, donde un adolescente de 16 años fue hallado sin vida en el patio de su vivienda por su propio padre.

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El episodio salió a la luz cerca de las 7 del lunes, cuando personal policial fue alertado sobre un presunto suicidio. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el padre del menor, quien relató el dramático momento que le tocó vivir.

Según su testimonio, alrededor de las 5 se despertó y al salir al exterior de la casa encontró a su hijo colgado de una soga, atada por un extremo a su cuello y por el otro a una planta. De inmediato lo descolgó en un intento desesperado por asistirlo, pero ya no presentaba signos vitales.

En el lugar intervino un agente sanitario de la zona, quien constató el fallecimiento del adolescente.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Fernanda Vittar, trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes, mientras la Justicia busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el lamentable suceso.

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