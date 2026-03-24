“Fractura parietal y edema cerebral”: continúa en estado crítico el niño que cayó del segundo piso del CIS Termas

El pequeño de tres años permanece en la Sala de Terapia Intensiva del CePSI de la Capital santiagueña.

Hoy 08:13

Un dramático episodio ocurrido en Las Termas de Río Hondo mantiene en vilo a toda la comunidad. Un niño de 3 años, identificado como Bastián, permanece internado en estado grave en el Centro Provincial de Salud Infantil de la ciudad Capital, luego de haber caído desde el segundo piso del área de Pediatría del Centro Integral de Salud (CIS).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró durante la tarde del lunes y, tras el fuerte impacto, el menor fue asistido de urgencia y posteriormente derivado a un centro de mayor complejidad.

De acuerdo al último parte médico, el pequeño presenta fractura parietal izquierda y edema cerebral, lesiones de extrema gravedad que motivaron su ingreso a la Sala de Terapia Intensiva, donde permanece bajo estricta observación.

El niño se encuentra acompañado por su madre, mientras los profesionales de la salud monitorean su evolución minuto a minuto.

La causa es investigada por la Justicia, con intervención del fiscal de turno, quien dispuso diversas medidas para esclarecer las circunstancias del hecho.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad termal, donde vecinos y allegados expresan su preocupación y acompañamiento a la familia en este difícil momento.