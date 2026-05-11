Quimsa va por otro golpe ante Instituto para quedar cerca de las semifinales

La Fusión juega nuevamente en el Ciudad con la chance de ampliar la ventaja en la serie de cuartos de final de la Liga Nacional.

Hoy 11:59

Quimsa recibirá este lunes a Instituto desde las 21 en el estadio Ciudad, en el segundo punto de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro será televisado por Básquet Pass, transmitido por Radio Panorama y contará con el arbitraje de Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Ariel Rosas.

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La serie favorece 1-0 al conjunto santiagueño, que en el primer juego mostró autoridad y terminó imponiéndose con claridad por 85 a 59. Después de un arranque equilibrado, el equipo dirigido por Lucas Victoriano logró adueñarse del trámite gracias a la intensidad defensiva y a la gran efectividad de Leonardo Lema y Ruesga.

En el segundo cuarto, Quimsa comenzó a quebrar definitivamente el partido. La visita sufrió una larga sequía ofensiva y La Fusión aprovechó para escaparse en el marcador antes del descanso. En el complemento, el local mantuvo el dominio con muy buenas apariciones de Brandon Robinson y Franco Figueredo, mientras que las bajas de Nicolás Copello, Leandro Vildoza y Monacchi complicaron a la Gloria.

La gran figura de la noche fue Leonardo Lema, quien terminó con 21 puntos y 6 rebotes. También fueron claves los aportes de Collomb con 12 unidades, además de los 10 tantos que sumaron Robinson y Figueredo.

En el historial general, ambos equipos se enfrentaron en 34 oportunidades, con ventaja para Instituto, que ganó 20 partidos contra 14 triunfos de Quimsa. En la actual temporada, cada uno logró imponerse como visitante: Instituto ganó 73-72 en Santiago, mientras que Quimsa respondió en Córdoba por 79-78.