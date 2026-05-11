La Liga Profesional confirmó los cruces y horarios de los cuartos del Torneo Apertura

River, Rosario Central, Argentinos y Belgrano serán locales en una instancia que comenzará el martes 12 y finalizará el miércoles 13 de mayo.

Hoy 12:22

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, una etapa que se disputará entre el martes 12 y miércoles 13 de mayo y que tendrá varios cruces con antecedentes recientes de la fase regular.

La acción comenzará el martes con el duelo entre Belgrano y Unión desde las 19. El Pirata llega entonado luego de eliminar a Talleres en el clásico cordobés, mientras que el Tatengue dio uno de los golpes de los octavos al dejar afuera a Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual.

Ese mismo día, a las 21.30, Argentinos Juniors recibirá a Huracán en La Paternal. Será un nuevo capítulo de un enfrentamiento que ya se dio en la fecha 16 del certamen, cuando el Bicho logró imponerse en Parque Patricios.

El miércoles continuará la actividad con un atractivo choque entre Rosario Central y Racing Club desde las 19 en el Gigante de Arroyito. Ambos equipos ya se cruzaron en la segunda jornada del torneo y aquella vez el Canalla se quedó con el triunfo por 2 a 1 en Avellaneda.

Más tarde, a las 21.30, River Plate enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. El antecedente inmediato también favorece al Millonario, que ganó 2 a 0 en la fecha 2 del campeonato.

Así se jugarán los cuartos de final

Martes 12 de mayo

19.00: Belgrano vs. Unión

Belgrano vs. Unión 21.30: Argentinos Juniors vs. Huracán

Miércoles 13 de mayo