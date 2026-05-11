Estudiantes clodomirenses recibieron los boletos gratuitos correspondientes a mayo

El beneficio, impulsado por el municipio, busca facilitar el acceso a la educación y aliviar el costo del transporte para jóvenes que estudian en La Banda y la Capital.

Hoy 11:59

La Municipalidad de Clodomira realizó la entrega de boletos gratuitos a decenas de estudiantes de la ciudad y de localidades vecinas, en el marco de las políticas educativas que impulsa la gestión del intendente Daniel Ruiz.

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La distribución se llevó a cabo en la sede de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde los alumnos recibieron los boletos que podrán utilizar en los colectivos de línea que operan en la ciudad, tras los convenios previamente establecidos con las empresas de transporte.

El boleto estudiantil gratuito representa un respaldo clave para quienes cursan sus estudios en ciudades como La Banda y la Capital, ya sea en el nivel secundario, profesorados o carreras universitarias.

Este aporte resulta significativo, ya que permite reducir el impacto económico en los hogares y, al mismo tiempo, fomentar la continuidad educativa, brindando a los jóvenes mayores oportunidades de formación e inserción en el mundo laboral.