Yanda FC y Mitre le dan continuidad a la quinta fecha de la Liga Santiagueña en Huaico Hondo

El encuentro de Reserva comenzará a las 14, mientras que la Primera División arrancará a las 16 y se jugará a puertas cerradas.
La quinta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol continua este lunes con el duelo entre Yanda y Mitre, que se disputará en la cancha de Estudiantes. El encuentro de Reserva comenzará a las 14, mientras que la Primera División arrancará a las 16 y se jugará a puertas cerradas.
La jornada tendrá su cierre el miércoles 13, cuando Sarmiento reciba a Vélez de San Ramón en cancha de Sarmiento. El partido de Reserva iniciará a las 14:30 y el de Primera a las 16:30, con presencia únicamente de público local.
El domingo dejó encuentros muy disputados y resultados importantes en distintos escenarios. Central Córdoba empató 1 a 1 frente a Unión Santiago, mientras que Comercio Central Unidos cayó 3 a 1 ante Estudiantes. Además, Agua y Energía superó por 1 a 0 a Instituto Santiago.
También hubo festejo para Villa Unión, que derrotó 2 a 1 a Banfield. Por su parte, Sportivo Fernández e Independiente de Fernández igualaron 1 a 1 en uno de los clásicos de la fecha.
En otros resultados, Unión de Beltrán empató sin goles ante Defensores de Forres, mientras que Independiente de Beltrán y Atlético Forres también terminaron 0 a 0.
PROGRAMACIÓN FECHA 5
Domingo 10
Lunes 11
Miércoles 13