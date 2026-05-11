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Yanda FC y Mitre le dan continuidad a la quinta fecha de la Liga Santiagueña en Huaico Hondo

El encuentro de Reserva comenzará a las 14, mientras que la Primera División arrancará a las 16 y se jugará a puertas cerradas.

Hoy 12:07

La quinta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol continua este lunes con el duelo entre Yanda y Mitre, que se disputará en la cancha de Estudiantes. El encuentro de Reserva comenzará a las 14, mientras que la Primera División arrancará a las 16 y se jugará a puertas cerradas.

La jornada tendrá su cierre el miércoles 13, cuando Sarmiento reciba a Vélez de San Ramón en cancha de Sarmiento. El partido de Reserva iniciará a las 14:30 y el de Primera a las 16:30, con presencia únicamente de público local.

El domingo dejó encuentros muy disputados y resultados importantes en distintos escenarios. Central Córdoba empató 1 a 1 frente a Unión Santiago, mientras que Comercio Central Unidos cayó 3 a 1 ante Estudiantes. Además, Agua y Energía superó por 1 a 0 a Instituto Santiago.

También hubo festejo para Villa Unión, que derrotó 2 a 1 a Banfield. Por su parte, Sportivo Fernández e Independiente de Fernández igualaron 1 a 1 en uno de los clásicos de la fecha.

En otros resultados, Unión de Beltrán empató sin goles ante Defensores de Forres, mientras que Independiente de Beltrán y Atlético Forres también terminaron 0 a 0.

PROGRAMACIÓN FECHA 5

Domingo 10

  • Central Córdoba 1-1 Unión Santiago 
  • Comercio 1-3 Estudiantes 
  • Agua y Energía 1-0 Instituto Santiago 
  • Villa Unión 2-1 Banfield 
  • Sportivo Fernández 1-1 Independiente de Fernández 
  • Unión de Beltrán 0-0 Defensores de Forres
  • Independiente de Beltrán 0-0 Atlético Forres

Lunes 11

  • Yanda vs. Mitre (Cancha de Estudiantes)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (a puertas cerradas)

Miércoles 13

  • Sarmiento vs. Vélez de San Ramón (Cancha de Sarmiento)
    Reserva: 14:30 | Primera: 16:30 (público local)

TEMAS Yanda FC Club Atlético Mitre Liga Santiagueña de Fútbol

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