La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril y se desaceleró frente a marzo

El índice porteño quedó por debajo del 3% registrado el mes anterior. Transporte fue el rubro de mayor impacto, mientras que alimentos y bebidas subió 1,4%.

Hoy 11:31

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril y marcó una desaceleración respecto de marzo, cuando había sido del 3%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

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Con este resultado, el IPCBA acumuló una suba de 11,6% en los primeros cuatro meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,4%.

El dato porteño se conoce en la previa de la publicación de la inflación nacional, que será informada por el INDEC este jueves. Hay expectativa en el Gobierno y entre analistas privados por confirmar si abril mostró una baja en el ritmo de aumento de precios, luego del 3,4% registrado a nivel nacional en marzo.

En la Ciudad, el rubro que más impactó sobre el indicador general fue Transporte, con una suba mensual de 5,4%. El informe atribuyó esa variación principalmente a los aumentos en combustibles y lubricantes, además de alzas en pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano.

Dentro de ese capítulo, el funcionamiento de equipos de transporte personal aumentó 8,3%, mientras que los servicios de transporte de pasajeros subieron 4,8%. El transporte aéreo, en tanto, registró un incremento de 14,5% mensual.

La segunda división con mayor incidencia fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 2,2% durante abril. La suba estuvo explicada por incrementos en alquileres, expensas y suministro de agua, aunque las tarifas residenciales de gas natural por red mostraron una baja que alivió parcialmente el índice.

Los alquileres aumentaron 2,7% mensual y acumularon una variación interanual de 34,8%. Las expensas crecieron 2,8% y el suministro de agua tuvo una suba de 4%, mientras que el servicio de gas bajó 2,4%.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento de 1,4%. Los principales incrementos se observaron en leche, productos lácteos y huevos, con una suba de 2,5%, y en pan y cereales, que avanzaron 2%. En sentido contrario, las frutas bajaron 4,3% y ayudaron a moderar el resultado general del rubro.

El informe también mostró que carnes y derivados aumentaron apenas 0,3% en abril, aunque acumularon una suba interanual de 44,2%. Por su parte, pescados y mariscos subieron 5,1%, mientras que bebidas no alcohólicas avanzaron 2,4%.

Otros rubros con incrementos relevantes fueron Información y comunicación, con una suba de 3,4%; Cuidado personal, protección social y otros productos, con 3,3%; y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,6%.

En Salud, el IPCBA registró una suba mensual de 2,5%, impulsada principalmente por los ajustes en las cuotas de medicina prepaga. Los seguros médicos aumentaron 2,9%, los medicamentos subieron 2,3% y los servicios para pacientes externos avanzaron 1,3%.

Tanto los bienes como los servicios aumentaron 2,5% en abril. Sin embargo, en el acumulado anual los servicios mostraron una dinámica más acelerada: subieron 12,6% entre enero y abril, frente al 9,9% de los bienes.

El informe porteño también detalló que los precios regulados fueron los que más aumentaron en el mes, con una suba de 3,3%, impulsados por combustibles, prepagas, agua y transporte. Los estacionales, en cambio, avanzaron 1,8%.