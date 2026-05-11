La Escuela N° 411 “Señora Pujio” recibió banderas de ceremonia donadas por la comuna de Estación Simbolar

La entrega de los símbolos patrios se enmarca en una política sostenida de apoyo a la educación y fortalecimiento de las instituciones de la zona.

Hoy 11:57

La Escuela N° 411 “Señora Pujio” recibió una importante donación por parte de la Comisión Municipal de Estación Simbolar, en el marco de las acciones que se desarrollan durante todo el año en favor de la educación.

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En esta oportunidad, se realizó la entrega de banderas de ceremonia de la Provincia y de la Nación, destinadas al establecimiento educativo. El comisionado municipal Omar Alderete encabezó el acto y fue el encargado de entregar los símbolos patrios a las autoridades escolares.

De esta manera, se reafirmó el compromiso permanente con las instituciones educativas de la región, destacando el trabajo que llevan adelante en la formación de niños y jóvenes del departamento Banda.

Desde la comunidad educativa expresaron su agradecimiento por el constante acompañamiento, no solo por esta donación, sino también por la colaboración brindada a través de personal, equipamiento y tareas de mantenimiento edilicio, fundamentales para el funcionamiento diario de la escuela.

Asimismo, la comuna informó que recientemente se realizaron trabajos de limpieza en la Escuela N° 512 del paraje San Juan, donde se dispuso personal con herramientas y maquinaria para acondicionar el predio, en respuesta a un pedido de la comunidad educativa.

“En tiempos difíciles, seguimos apostando firmemente a la educación, convencidos de que invertir en nuestras escuelas es construir un mejor futuro para nuestros niños y toda la comunidad. Continuaremos trabajando unidos, acompañando a cada institución con compromiso, esfuerzo y responsabilidad”, expresó Alderete tras la entrega.