Santiago del Estero será sede de la 1ª Jornada Nacional de Automatización con IA aplicada a la educación

La capacitación virtual y gratuita se realizará el 16 de mayo y reunirá a docentes, profesionales e investigadores de todo el país para abordar el uso estratégico de la inteligencia artificial y la automatización en las aulas.

Hoy 11:39

Organizada por la ACCYTCSDE (Asociación Civil Capacitación y Trabajo para la Comunidad de Santiago del Estero) y ATESE (Asociación de Trabajadores de la Educación de Santiago del Estero), el próximo 16 de mayo de 2026, de 9 a 13 horas, se desarrollará de manera virtual la “1ra. Jornada Nacional de Automatización con IA”, bajo el lema “Aulas Inteligentes: De tareas manuales a flujos que trabajan por vos”.

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La propuesta, totalmente gratuita y con alcance nacional y latinoamericano, busca generar un espacio de reflexión, formación e intercambio sobre los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial en el ámbito educativo.

Desde la organización destacaron que el evento está orientado a docentes, profesionales, investigadores, estudiantes, gestores educativos y público en general, con el objetivo de promover nuevas formas de enseñanza y aprendizaje mediante el uso estratégico de tecnologías digitales y automatización.

Las jornadas apuntan a mostrar cómo la IA puede dejar de ser una herramienta de asistencia básica para transformarse en un sistema automatizado capaz de optimizar procesos, planificaciones y tareas cotidianas. “La automatización no es un tema del futuro. Es la diferencia entre quienes logran hacer más con menos y quienes continúan trabajando del mismo modo de siempre”, señalaron desde la organización.

Asimismo, explicaron que la capacitación permitirá a los participantes diseñar y probar automatizaciones reales aplicadas a sus tareas concretas, utilizando herramientas accesibles y sin necesidad de conocimientos avanzados de programación.

El evento contará con la disertación del reconocido especialista nacional e internacional, Dr. Alexis Yair Zeballos, quien abordará el impacto de la inteligencia artificial automatizada en la transformación del rol docente y en la planificación pedagógica.

“La formación docente en el uso estratégico de la Inteligencia Artificial Automatizada no debe entenderse como una simple adquisición de habilidades instrumentales, sino como un nuevo encuadre profundo del oficio”, expresó Zeballos, al tiempo que destacó que estas herramientas permiten liberar tiempo para fortalecer la reflexión pedagógica y el diseño de propuestas contextualizadas.

Por su parte, el coordinador general y moderador de las jornadas, Lic. Aníbal Albornoz, sostuvo que “asistimos a tiempos excepcionales que nos convocan a repensar y resignificar el escenario educativo, así como las condiciones necesarias para consolidar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje”.

La capacitación cuenta con el respaldo académico de 10 universidades nacionales, otorgándole validez nacional en el marco de la Ley N.º 24.521. Además, será transmitida a través del canal de YouTube de la Asociación Civil Capacitación y Trabajo para la Comunidad de Santiago del Estero.

Los interesados en participar podrán inscribirse de manera gratuita a través del siguiente enlace:

Formulario de inscripción

También podrán solicitar mayor información vía WhatsApp a los números 3814094643 y 3856791094.