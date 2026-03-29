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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 MAR 2026 | 27º
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La intendente Fuentes participó de la bendición de ramos que celebró el Cardenal Bokalic en la explanada de la Municipalidad

De la ceremonia religiosa también participaron funcionarios del gabinete municipal y representantes de entidades del medio.

Hoy 23:10

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y vecinos de la ciudad participaron de la bendición de ramos en la explanada de la Municipalidad de la Capital que fue celebrada por el Arzobispo de la Diócesis de Santiago del Estero, Cardenal Vicente Bokalic.

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La jefa comunal recibió al pastor y a párrocos de la iglesia santiagueña que encabezaron la caminata desde Catedral Basílica y que culminó en la sede del municipio con la tradicional bendición.

Allí el Cardenal Bokalic, llamó a vivir una semana especial y a seguir a Jesús, recordando su entrada triunfal en Jerusalén, pidió levantar los ramos para hacer nuestra la vida de Jesús que pasó haciendo el bien.

Luego, la intendente Fuentes reflexionó: “Es un honor poder acompañar con los funcionarios y vecinos que se han acercado a esta tradicional festividad en una semana tan importante para la iglesia “.

“Siempre uno piensa en el prójimo, especialmente en una sociedad que está pasando momentos difíciles y es importante que miremos a quien está lado y a seguir a Jesús que hace bien y que cada acción que hagamos lo hagamos con una mirada comunitaria”, destacó.

De la ceremonia religiosa también participaron funcionarios del gabinete municipal y representantes de entidades del medio.

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