Calidad de Vida de la Municipalidad comunicó los barrios en donde trabajará esta semana con su programa de fumigaciones

Las tareas preventivas contra mosquitos se desarrollarán de lunes a viernes en distintos sectores, con recorridos que abarcan desde la zona norte hasta barrios del sur de la ciudad.

Hoy 23:20

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios que nserán alcanzados esta semana por su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.

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El lunes comenzará por los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, amp. 100 viv. Duplex), Islas Malvinas (sector Duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40,50,200 viv. Duplex por Víctor Alcorta y Virgen de Guadalupe) e Independencia (Ulluas, Amp. independencia, Telefónicos, Parque del Rio I, II y III).

El martes será el turno de los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles a trabajar en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera, Froilán y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco, Huaico Hondo (sector Tarapaya y villa Tranquila).

El jueves será el turno de los barrios Aeropuerto (todas sus ampliaciónes) y Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa).

El viernes están prevista la fumigaciones en los barrios General Paz (Dr. Favaloro), Belén (Santa Teresita) y John Kennedy.