Calidad de Vida de la Municipalidad comunicó los barrios en donde trabajará esta semana con su programa de fumigaciones

Las tareas preventivas contra mosquitos se desarrollarán de lunes a viernes en distintos sectores, con recorridos que abarcan desde la zona norte hasta barrios del sur de la ciudad.
La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios que nserán alcanzados esta semana por su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos.
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El lunes comenzará por los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, amp. 100 viv. Duplex), Islas Malvinas (sector Duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40,50,200 viv. Duplex por Víctor Alcorta y Virgen de Guadalupe) e Independencia (Ulluas, Amp. independencia, Telefónicos, Parque del Rio I, II y III).
El martes será el turno de los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.
El miércoles a trabajar en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera, Froilán y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco, Huaico Hondo (sector Tarapaya y villa Tranquila).
El jueves será el turno de los barrios Aeropuerto (todas sus ampliaciónes) y Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa).
El viernes están prevista la fumigaciones en los barrios General Paz (Dr. Favaloro), Belén (Santa Teresita) y John Kennedy.