Noche mágica en Vélez: tan biónica volvió con “el regreso” y emocionó a su público

La banda liderada por Chano Charpentier presentó su nuevo álbum en tres shows y reafirmó su conexión única con el “piberío biónico”.

Hoy 22:49

Tan Biónica volvió. Y no fue un regreso más. Fue de esos que se sienten, que se viven y que se guardan. Este fin de semana, en el estadio de Vélez Sarsfield, la banda liderada por Chano Charpentier presentó en vivo su nuevo álbum “El regreso”, en tres noches cargadas de emoción, nostalgia y una conexión intacta con su público.

Desde el primer momento, el clima fue especial. La banda, que marcó a toda una generación, volvió a escena con nuevas canciones “recién sacadas del horno”, pero sin perder esa esencia que siempre los caracterizó: letras profundas, melancólicas, con una impronta poética que atraviesa cada canción.

Tan Bionica en Velez

Formada en 2001 por un grupo de amigos —Chano, Bambi, Seby y Diega— Tan Biónica supo construir un estilo propio, difícil de encasillar entre el pop y el rock, pero con una identidad clara. Canciones como “Obsesionario en La Mayor”, “La melodía de Dios”, “Loca” y “Ciudad Mágica” siguen resonando con fuerza y forman parte del ADN emocional de sus fans.

Tras un largo impasse, en el que cada integrante tomó su camino, el anuncio del regreso en 2023 fue un momento único para el llamado “piberío biónico”. No era solo la vuelta de una banda, sino el reencuentro con una historia compartida, con canciones que acompañaron distintas etapas de vida.

Ese vínculo, construido a lo largo de los años, es uno de los pilares que distingue a Tan Biónica. No se trata solo de música, sino de una conexión directa, transparente, casi íntima, con su público. Algo que pocas bandas lograron generar con tanta fuerza.

En ese contexto nace “El regreso”, un disco que marca esta nueva etapa. Con un repertorio de 10 canciones, combina sonidos pop, toques electrónicos y esa lírica tan característica, con momentos que parecen incomprendidos pero profundamente sentidos. Además, suma colaboraciones con artistas como Andrés Calamaro, Nicki Nicole y Airbag, ampliando su universo musical.

Pero el verdadero impacto se sintió en vivo. Vélez fue el escenario elegido para abrir el año y presentar este nuevo material. La puesta en escena, como es habitual, estuvo a la altura: escenografía, interpretación y una energía que atravesaba cada rincón del estadio.

La primera noche estuvo marcada por un setlist que combinó lo nuevo con los clásicos, generando un viaje emocional constante. Y aunque el clima parecía jugar en contra, terminó siendo parte del show. La lluvia no arruinó nada: lo volvió más legendario.

Tan Biónica en Vélez

Familias, amigos y generaciones distintas compartieron un mismo espacio, reafirmando que Tan Biónica trasciende edades, estilos y etiquetas. Es un fenómeno que se sostiene en el tiempo.

“Esto es muy emocionante. Gracias a todos. Uno siempre sueña con volver a algún lugar, pero para nosotros esto fue una forma de reencontrarnos, con mis compañeros, con ustedes de vuelta. El regreso fue lo mejor que nos pasó”, expresó Chano, visiblemente conmovido.

Y agregó: “Tenía que ser así de épica esta noche, ¿no? La lluvia le aportó su color”.

Tan Biónica en Vélez

Cada canción, cada palabra, cada acorde no es casual. Hay algo más. Algo que no se explica del todo, pero que se siente. Una energía que convierte cada show en un ritual.

Tan Biónica volvió. Y con ellos, volvió también una parte de muchos.