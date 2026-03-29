Allanaron un reconocido kiosco en el barrio Lomas del Golf en el marco de una investigación por narcotráfico

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional. Secuestraron una caja fuerte y bolsos. Una mujer quedó detenida y vinculada a una causa que investiga a efectivos federales.

Hoy 15:40

En el marco de una investigación por presuntas irregularidades en procedimientos vinculados al narcotráfico, personal de Gendarmería Nacional Argentina llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del barrio Lomas del Golf, en la ciudad Capital.

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El operativo se realizó alrededor de las 7:15 en una vivienda ubicada en Manzana 5, Lote 18, en el denominado sector “Froilán”, donde además funciona un kiosco–almacén reconocido en la zona, con sucursal previa en el sector “río” del mismo barrio.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una caja fuerte y varios bolsos, cuyos contenidos no fueron informados oficialmente y quedaron a disposición de la causa judicial.

En el lugar fue detenida Natalia Arce, quien se encontraba en el inmueble al momento del allanamiento. Según fuentes judiciales, la medida fue ordenada en base a tareas investigativas y escuchas telefónicas incorporadas al expediente.

La causa se enmarca en una investigación de mayor alcance que involucra a efectivos federales, quienes están siendo investigados por presuntos delitos vinculados al desvío de estupefacientes secuestrados en operativos oficiales.

De acuerdo a fuentes ligadas a la investigación, se detectaron inconsistencias entre las cantidades de droga incautadas en los procedimientos y las que posteriormente eran informadas en las actas correspondientes.

En ese contexto, los investigadores sostienen que parte de la sustancia secuestrada no era registrada oficialmente y habría sido desviada para su posterior comercialización a través de una red local.

Asimismo, se estableció que en varios de los procedimientos investigados intervenía un mismo grupo de efectivos pertenecientes a la División Unidad Operativa Federal (DUOF), dependiente de la Policía Federal Argentina.

La investigación, que se encuentra en curso, contempla posibles delitos como asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y presunta infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.

En tanto, la mujer detenida quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las medidas para determinar su grado de participación en los hechos investigados.