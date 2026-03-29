Corrupción en la Policía Federal: 8 detenidos tras los allanamientos de Gendarmería Nacional

Escándalo en la fuerza policial. Seis de los detenidos son integrantes de la fuerza, los dos restantes civiles, una de ellas, hermana de un efectivo.

Hoy 07:35

Un amplio operativo encabezado por la Gendarmería Nacional de Santiago del Estero derivó en la detención de ocho personas (seis integrantes de la Policía Federal y dos civiles) en el marco de una investigación judicial que se venía desarrollando desde hace varios meses bajo estricto hermetismo.

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El procedimiento, que incluyó múltiples allanamientos simultáneos, marca un avance significativo en una causa que se inició por presunto contrabando y que, con el correr del tiempo, fue revelando una trama delictiva de mayor complejidad, incorporando delitos vinculados al narcotráfico.

Los lugares allanados: viviendas de Capital y La Banda, e incluso la misma delegación de la Policía Federal, delegación Santiago del Estero.

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Según fuentes cercanas al expediente, entre los detenidos se encuentran seis efectivos de la Policía Federal Argentina, de distintos rangos —aunque ninguno de ellos ocupa puestos jerárquicos de máxima autoridad—, y dos civiles, un hombre y una mujer (hermana de uno de los federales detenidos), cuya presunta participación estaría relacionada con actividades logísticas y operativas dentro de la supuesta organización investigada.

La causa es instruida por el Juzgado Federal de Instrucción N°1, a cargo del juez Guillermo Molinari, con la intervención del fiscal federal Pedro Simón. Ambos funcionarios judiciales vienen impulsando la pesquisa con suma reserva, lo que permitió reunir elementos probatorios clave que derivaron en los procedimientos realizados en las últimas horas, precisaron las fuentes consultadas.

Delitos

De acuerdo con la información preliminar, el expediente contempla una serie de delitos de gravedad institucional, entre ellos abuso de autoridad, contrabando, infracción a la Ley de Estupefacientes y asociación ilícita.

La posible connivencia de miembros de una fuerza federal en estas maniobras agrega un componente particularmente sensible al caso, dado el impacto que tiene.

Secuestros

Durante los allanamientos, los efectivos de Gendarmería secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, documentación y otros dispositivos electrónicos.

Los investigadores confían en que el análisis de estos materiales permitirá reconstruir comunicaciones, establecer vínculos entre los implicados y determinar con mayor precisión el alcance de las maniobras ilícitas.

Hermetismo total en la causa e indagatorias

Está previsto que este lunes 30 el juez Molinari tome declaración indagatoria a los ocho detenidos, instancia clave en la que se les comunicará formalmente sobre los hechos que se les imputan y se evaluará su situación procesal.

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No se descarta que, a partir de estas indagatorias y del análisis del material incautado, surjan nuevas imputaciones o se amplíe la nómina de involucrados. La investigación se lleva a cabo bajo un total hermetismo.

En tanto, las fuentes consultadas señalaron que la investigación continúa en pleno desarrollo y que podrían registrarse novedades en las próximas horas, incluyendo nuevos procedimientos o detenciones.

El hermetismo se mantiene como una característica central del caso, en función de la sensibilidad de los hechos y la posible implicación de otros actores aún no identificados públicamente.

Escuchas, seguimientos y testimonios: cómo se desentrañó toda la investigación de la Justicia

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El avance de la causa que derivó en los recientes allanamientos y detenciones en Santiago del Estero no fue producto de un procedimiento aislado, sino el resultado de una investigación sostenida en el tiempo, meticulosa y desarrollada bajo estricta reserva.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que el proceso se apoyó en tres pilares fundamentales: escuchas telefónicas, tareas de seguimiento y la recolección sistemática de testimonios. Precisamente algunos detenidos por narcotráfico -en sus declaraciones- mencionaban una determinada cantidad de droga que le habían secuestrado pero cuando los federales -a cargo del procedimiento- entregaban a la justicia los secuestros" la cantidad de droga incautada era menor a lo declarado por el detenido".

En una primera etapa, cuando aún se investigaban maniobras vinculadas al contrabando, la Justicia Federal autorizó una serie de intervenciones telefónicas sobre líneas consideradas sospechosas.

A partir de esas escuchas, los investigadores comenzaron a detectar patrones de comunicación que excedían las hipótesis iniciales. Conversaciones fragmentadas, referencias codificadas y contactos reiterados entre determinados interlocutores encendieron las alertas sobre la posible existencia de una estructura más compleja.

En paralelo, se desplegaron tareas de seguimiento discreto sobre los sospechosos. Estos operativos incluyeron vigilancia en puntos estratégicos, registro de movimientos y observación de encuentros que luego fueron incorporados como elementos de prueba.

Los investigadores lograron documentar recorridos y horarios en conjunto con las escuchas, aportando consistencia a la línea investigativa. Incluso, ayer se procedió a allanar un quiosco ubicado en un barrio de la zona norte.

Las Termas: buscaban pruebas pero el resultado fue negativo

Un procedimiento llevado a cabo en la ciudad de Las Termas de Río Hondo también sacudió la mañana del sábado. En este caso, Gendarmeria Nacional tomó intervención y se desarrolló en una dependencia que no forma parte de la estructura de la delegación de la Policía Federal de Santiago del Estero. Los gendarmes se presentaron en el lugar con oficios judiciales firmados por el juez federal Guillermo Molinari.

Según fuentes vinculadas a la investigación, el objetivo de la intervención era localizar elementos que pudieran tener relación con las maniobras investigadas. Pese a las expectativas generadas en torno al procedimiento, el resultado fue negativo: no se registraron secuestros de materiales ni personas demoradas.