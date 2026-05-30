Santiagueños sobrevivieron a un choque fatal en Chaco que dejó tres muertos

Los conductores, oriundos de Pampa de los Guanacos y Quimilí, resultaron ilesos tras la violenta colisión ocurrida sobre la Ruta Nacional 16, en cercanías de Pampa del Infierno.

Hoy 12:55

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional Nº 16, en inmediaciones de la localidad chaqueña de Pampa del Infierno, dejó como saldo tres personas fallecidas y conmoción en la región.

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Entre los involucrados se encontraban dos santiagueños que circulaban en camionetas Toyota Hilux y que, afortunadamente, no sufrieron lesiones pese a la violencia del impacto.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se registró alrededor de las 7.45, a unos cuatro kilómetros al este de Pampa del Infierno. Por causas que son materia de investigación, colisionaron un automóvil Chevrolet Corsa y dos camionetas.

Una de las camionetas era conducida por David Emanuel Enrique, de 29 años, domiciliado en Pampa de los Guanacos, mientras que la otra estaba al mando de Manuel Antonio Ibáñez, de 42 años, oriundo de Quimilí, quien viajaba acompañado por una mujer de 35 años. Todos ellos resultaron ilesos.

La peor parte la llevaron los ocupantes del Chevrolet Corsa. Su conductor, Oscar Tomás Montes Morales, de 26 años y residente en Pampa del Infierno, falleció en el lugar junto a uno de sus acompañantes, cuya identidad aún no había sido establecida al momento del informe policial.

En tanto, un tercer ocupante fue trasladado inicialmente al hospital local y luego derivado al Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde murió minutos después a causa de las graves lesiones sufridas.

Por disposición del fiscal de turno, trabajó en el lugar personal del Gabinete Científico del Poder Judicial de Sáenz Peña para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el trágico siniestro.

La causa fue caratulada como “Supuesto Accidente de Tránsito Fatal” y quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Sáenz Peña, encabezada por el fiscal Gustavo Valero.