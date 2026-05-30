Se confirmó la lesión de Paredes y encendió las alarmas en la Selección Argentina a días del Mundial

El mediocampista de Boca se perderá los amistosos previos a la Copa del Mundo y su presencia en el debut ante Argelia quedó seriamente comprometida.

Hoy 12:39

La Selección Argentina recibió una noticia que encendió las alarmas a menos de dos semanas del inicio del Mundial. Leandro Paredes se sometió este sábado a estudios médicos por una molestia que arrastraba en el isquiotibial derecho y los resultados confirmaron que sufrió un desgarro.

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La lesión del mediocampista de Boca Juniors pone en duda su presencia en el debut mundialista ante Argelia, programado para el próximo 16 de junio en Kansas City, y lo deja automáticamente afuera de los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia.

Las molestias físicas del volante ya habían generado preocupación durante la derrota del Xeneize ante Universidad Católica, resultado que significó la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Durante aquel encuentro, el cuerpo técnico mantuvo jugadores realizando movimientos precompetitivos ante la posibilidad de que el futbolista no pudiera completar el partido. Además, su rendimiento se vio condicionado por el problema muscular.

Tras la eliminación, el propio Paredes reconoció públicamente que venía arrastrando molestias durante los días previos.

"Venía arrastrando en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido y tampoco iba a salir", explicó el volante ante los medios.

Además, reveló que el entrenador le había sugerido cuidarse pensando en los compromisos que tenía por delante. "Me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar. No era un partido como para no jugar", sostuvo.

Si bien inicialmente se informó que la dolencia correspondía a una simple contractura, los estudios realizados este sábado confirmaron un desgarro muscular.

Según las estimaciones médicas, la recuperación demandará aproximadamente tres semanas, un plazo que le impedirá participar de los amistosos frente a Honduras (6 de junio) e Islandia (9 de junio), ambos programados como preparación para la Copa del Mundo.

Además, los tiempos de recuperación también ponen en serio riesgo su presencia en el estreno de la Albiceleste frente a Argelia.

La situación genera especial preocupación debido a que Paredes ya había presentado inconvenientes físicos durante la temporada. El pasado 19 de abril, en el superclásico disputado ante River Plate, se lo observó manifestando molestias musculares antes de ser reemplazado.

Ahora, el cuerpo médico de la Selección seguirá de cerca su evolución con el objetivo de que pueda recuperarse a tiempo y estar disponible para el torneo más importante del año.