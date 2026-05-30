Un engaño que duele: fue a una cita con una joven y terminó asaltado

Un joven de 27 años denunció haber sido víctima de un robo a mano armada durante la tarde del viernes. El encuentro fue al lado de una estación de servicios.

Hoy 12:19

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en inmediaciones de avenida Juan Bautista Alberdi y calle Chaco, frente a una estación de servicio de GNC.

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La denuncia fue radicada por Braian Nahuel Fernández, domiciliado en barrio Soberanía, quien manifestó que había acordado encontrarse con una mujer identificada como Julieta Sala.

Según indicó, la joven se mostró nerviosa durante la reunión y, tras permanecer unos 15 minutos en el lugar, arribó una motocicleta tipo 110 cc de color negro con dos ocupantes.

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Siempre de acuerdo con la denuncia, uno de los sujetos descendió portando un arma de fuego y comenzó a exigirle la entrega de sus pertenencias bajo amenazas.

Ante la situación, Fernández hizo entrega de una bicicleta marca Fire Bird de color negro con detalles amarillos, tras lo cual los sospechosos se retiraron del lugar.

El denunciante sostuvo además que la mujer abandonó el sector inmediatamente después del hecho y que momentos antes le había insistido para que le entregara su teléfono celular.

La causa es investigada por la fiscal de turno, Dra. Dahiana Pérez Vicens, mientras se aguardan nuevas directivas en torno al caso.