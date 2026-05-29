La intendente Fuentes dijo que gobernó en una Argentina atravesada por la incertidumbre económica

En su último mensaje anual ante el Concejo Deliberante, la intendente repasó obras, programas sociales y mejoras en servicios públicos. También cuestionó las políticas económicas nacionales y agradeció el acompañamiento de su equipo.

29/05/2026

La intendente, Ing. Norma Fuentes, remarcó que le tocó gobernar en un escenario complejo y en una Argentina atravesada por la incertidumbre económica y que frente a este escenario la Municipalidad actuó con la máxima responsabilidad y compromiso para preservar el equilibrio fiscal, además de consolidar el trabajo articulado con instituciones y asociaciones de la ciudad.

En su mensaje anual ante el Concejo Deliberante y los vecinos, estuvo acompañada por los senadores nacionales, Dr. Gerardo Zamora y José Emilio Neder, ministros del gabinete provincial, funcionarios municipales, entre ellos el secretario de Coordinación, Mario Benavente, representantes de entidades y por un importante grupo de militantes en el exterior del edificio legislativo.

“A pesar de que los recursos que nos correspondían fueron recortados seguimos el desarrollo en infraestructura y servicios”, sostuvo al remarcar “sin caer en endeudamientos”.

En su discurso destacó que en consonancia con las medidas adoptadas por el gobierno de la provincia junto a la Mesa de diálogo y a la comuna le fue posible acompañar las mejoras salariales que comprendieron aumentos de sueldos y el pago de bonos extraordinarios a los empleados.

Por otro lado dijo que, la gestión se encuadró en el desarrollo de un plan urbano ambiental centrado en la ejecución, aplicación y control de cada uno de los ítems que hacen a la mejora del ambiente en la ciudad y la innovación tecnológica.

En ese marco, orientado al cuidado de los espacios públicos, detalló que se incrementaron durante la gestión 67, 9 hectáreas en plazas nuevas y recuperadas y parques. Entre los espacios próximos a inaugurar están el paseo lineal del Barrio La Catolica, Plazas circulares de la vera del Rio, Playón y skate park en el barrio Independencia, mientras que en ejecución se encuentran el Parque de la Chacarera, Parque Deportivo, Plaza de las ciencias, Paseo Vuelta de Obligado, Plaza Borges, Paseo Dardo Gomez, entre otros.

La Ing. Fuentes indicó que hasta el último año se plantaron más de 503.000 árboles. De la misma manera, y en otro aspecto de la gestión, afirmó que se consolidó una política educativa, social y de inclusión, sobre un eje estratégico para el desarrollo integral de la ciudad, siempre en articulación con entidades civiles del medio.

En materia de nuevas tecnologías, se implementó el SIGEM de modo experimental, como herramienta desarrollada por equipos técnicos propios sin software ni licencias de terceros con el objetivo de brindar un mejor y más rápido contacto con los vecinos.

En el alumbrado público, la intendente señaló que los trabajos se concentraron en el reemplazo de 9.740 artefactos vandalizados, formando parte hasta la fecha de 63.200 puntos luz con tecnología Led, que representan casi el 80% del total de la iluminación.

En la red vial, manifestó que se ejecutaron 315 nuevas cuadras de pavimento de hormigón simple, en los barrios Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Belén, General Paz, La Católica, Los Flores, La Costa, Vinalar, Ejercito Argentino, Primera Junta, entre otros. Además se construyeron tres alcantarillas en avenida Aguirre, un puente y el sistema de red de agua potable en el barrio Reconquista. A ello, se suman las 54 cuadras de la repavimentación de la avenida Colón. Asimismo, se han semaforizados sesenta y dos nuevas intersecciones, elevando las esquinas con semáforos en la ciudad a 222.

La jefa comunal describió el trabajo que se realizó en los desagües a cielo abierto, de mantenimiento y la limpieza en 56.080 metros, desde donde se retiraron mil cuatrocientos toneladas de residuos.

También en obra pública, indicó que la Municipalidad colocó 26 rampas para discapacitados en el Parque Aguirre, las que se sumarán otras 150 en avenidas y puntos de vinculación con centros de salud y educativos.

En inversión en infraestructura turística y deportiva, destacó la visión y la concreción del ex gobernador, Dr. Gerardo Zamora, y recordó que con el tiempo fueron se posicionó a la ciudad entre los destinos turísticos del país, con el turismo deportivo, religioso y de convenciones.

En ese sentido, agradeció al gobernador, Elias Suarez, y a su Gabinete, por el valioso aporte para continuar con la transformación que ha experimentado la ciudad que solo es posible por la “simbiosis institucional provincia-municipio”.