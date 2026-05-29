Quimsa no pudo barrer la serie ante Boca y habrá cuarto juego en La Bombonerita

La Fusión dio pelea hasta el final pero terminó cayendo por 99-92 ante el Xeneize, que se puso 1-2 en la serie de semifinales de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 00:29

Quimsa no pudo cerrar la serie en Buenos Aires y cayó este viernes por 99 a 92 frente a Boca Juniors en el tercer juego de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet.

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Con esta victoria, el Xeneize descontó en la llave y puso la serie 2-1 a favor del conjunto santiagueño, que tendrá una nueva oportunidad de sellar su clasificación a la final este domingo en La Bombonerita.

El local comenzó el encuentro con mucha intensidad y aprovechó un arranque errático de Quimsa. Con siete puntos consecutivos de Smith, Boca logró adelantarse rápidamente 9-0 ante una Fusión que perdió varios balones y tuvo dificultades para encontrar fluidez ofensiva.

Aunque el banco santiagueño aportó soluciones para acercarse en el marcador, el Xeneize respondió con el aporte de Barreiro y una gran efectividad desde el perímetro de Cuello, cerrando el primer cuarto con ventaja de 30 a 17.

En el segundo segmento, Quimsa mejoró gracias a los triples de Brandon Robinson y Tyren Johnson, pero Boca mantuvo el control del juego con los aportes de Vega y nuevamente Smith.

Tras un parcial equilibrado, los dirigidos por Casalánguida se fueron al descanso largo arriba por 51 a 38.

La reacción de Quimsa

En el tercer cuarto, la Fusión intentó cambiar la historia con las conversiones de Johnson y Figueredo.

Sin embargo, Boca encontró respuestas en los momentos clave a través de Vega y Faggiano, quienes sostuvieron la diferencia cuando la visita amenazaba con acercarse.

Los triples de Ruesga y Collomb permitieron que Quimsa volviera definitivamente al partido y llegara al último cuarto con una desventaja mucho menor: 73 a 67.

El cierre fue intenso y de alto goleo. Scala tomó protagonismo en el dueño de casa, mientras que Johnson y Robinson mantuvieron viva la ilusión santiagueña con sus lanzamientos desde el perímetro.

Los libres de Lema y el trabajo de Jerome Meyinsse en la pintura representaron los últimos intentos de remontada para Quimsa, pero Boca mostró mayor precisión en los minutos decisivos.

Un doble de Cáffaro y los tiros libres de Scala terminaron de asegurar la victoria local por 99 a 92.

Los destacados

En Boca sobresalieron:

Francisco Cáffaro: 17 puntos y 8 rebotes.

17 puntos y 8 rebotes. Michael Smith: 16 puntos.

16 puntos. Martín Cuello: 14 puntos.

En Quimsa, los máximos anotadores fueron:

Brandon Robinson: 20 puntos.

20 puntos. Fausto Ruesga: 16 puntos.

La serie continuará este domingo desde las 20.05 en La Bombonerita, donde Quimsa intentará conseguir el triunfo que le permita avanzar a la gran final de la Liga Nacional.