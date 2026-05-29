Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 MAY 2026 | 16º
X
Somos Deporte

Quimsa no pudo barrer la serie ante Boca y habrá cuarto juego en La Bombonerita

La Fusión dio pelea hasta el final pero terminó cayendo por 99-92 ante el Xeneize, que se puso 1-2 en la serie de semifinales de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 00:29
Quimsa Boca

Quimsa no pudo cerrar la serie en Buenos Aires y cayó este viernes por 99 a 92 frente a Boca Juniors en el tercer juego de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con esta victoria, el Xeneize descontó en la llave y puso la serie 2-1 a favor del conjunto santiagueño, que tendrá una nueva oportunidad de sellar su clasificación a la final este domingo en La Bombonerita.

El local comenzó el encuentro con mucha intensidad y aprovechó un arranque errático de Quimsa. Con siete puntos consecutivos de Smith, Boca logró adelantarse rápidamente 9-0 ante una Fusión que perdió varios balones y tuvo dificultades para encontrar fluidez ofensiva.

Aunque el banco santiagueño aportó soluciones para acercarse en el marcador, el Xeneize respondió con el aporte de Barreiro y una gran efectividad desde el perímetro de Cuello, cerrando el primer cuarto con ventaja de 30 a 17.

En el segundo segmento, Quimsa mejoró gracias a los triples de Brandon Robinson y Tyren Johnson, pero Boca mantuvo el control del juego con los aportes de Vega y nuevamente Smith.

Tras un parcial equilibrado, los dirigidos por Casalánguida se fueron al descanso largo arriba por 51 a 38.

La reacción de Quimsa

En el tercer cuarto, la Fusión intentó cambiar la historia con las conversiones de Johnson y Figueredo.

Sin embargo, Boca encontró respuestas en los momentos clave a través de Vega y Faggiano, quienes sostuvieron la diferencia cuando la visita amenazaba con acercarse.

Los triples de Ruesga y Collomb permitieron que Quimsa volviera definitivamente al partido y llegara al último cuarto con una desventaja mucho menor: 73 a 67.

El cierre fue intenso y de alto goleo. Scala tomó protagonismo en el dueño de casa, mientras que Johnson y Robinson mantuvieron viva la ilusión santiagueña con sus lanzamientos desde el perímetro.

Los libres de Lema y el trabajo de Jerome Meyinsse en la pintura representaron los últimos intentos de remontada para Quimsa, pero Boca mostró mayor precisión en los minutos decisivos.

Un doble de Cáffaro y los tiros libres de Scala terminaron de asegurar la victoria local por 99 a 92.

Los destacados

En Boca sobresalieron:

  • Francisco Cáffaro: 17 puntos y 8 rebotes.
  • Michael Smith: 16 puntos.
  • Martín Cuello: 14 puntos.

En Quimsa, los máximos anotadores fueron:

  • Brandon Robinson: 20 puntos.
  • Fausto Ruesga: 16 puntos.

La serie continuará este domingo desde las 20.05 en La Bombonerita, donde Quimsa intentará conseguir el triunfo que le permita avanzar a la gran final de la Liga Nacional.

TEMAS Liga Nacional de Básquet Asociación Atlética Quimsa

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quimsa no pudo barrer la serie ante Boca y habrá cuarto juego en La Bombonerita
  2. 2. La intendente Fuentes dijo que gobernó en una Argentina atravesada por la incertidumbre económica
  3. 3. Investigan presunto autorrobo en una estancia de Juan F. Ibarra
  4. 4. Horror en el departamento Pellegrini: una niña de 12 años fue abusada y está embarazada
  5. 5. Marixa Balli rememora a Rodrigo Bueno en su cumpleaños 53
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT